ВСУ взорвали мост через Сейму: главное о боях в Курской области к 16 августа

ВСУ взорвали мост через Сейму

16 августа 2024 в 21:58 Размер текста - 17 +

Украинские силы уничтожили мост через реку Сейм и обстреливают мост в селе Званное Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинские силы уничтожили мост через реку Сейм и обстреливают мост в селе Званное в Глушковском районе в Курской области. ВС РФ выбила украинских солдат из села Снагость в Кореневском районе области и ведет зачистку территорий. О ракете Украины, упавшей у энергетического объекта России, уголовных делах против ВСУ и потерях киевского режима — в материале URA.RU. ВСУ подорвали мост через Сейму В результате удара ВСУ уничтожен мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Предположительно, удар нанесен из HIMARS. Также украинские силы обстреливают мост в селе Званное того же района. ВС РФ освободили село Снагость Российская армия выбила украинских военных из села Снагость в Кореневском районе Курской области. На территории идет зачистка. «Кроме того, в течение ночи серьезные бои разворачивались в селе Крупец Рыльского района. Помимо этого атаку противника удалось отразить в селе Глушково», — сообщили в telegram-каналах. У энергетического объекта упала украинская ракета Украинская ракета, предположительно, «Точка-У», упала у энергетического объекта в Курской области. Проводится обезвреживание ракеты. Военные следователи завели дело после гибели двух волонтеров Главное военное следственное управление РФ возбудило уголовное дело после гибели двух волонтеров «Народного фронта» под Курском. Медик гуманитарной миссии Николай Чапай Ковалев, которому было 22 года, и 21-летний координатор по СМИ Давид Тюр Соколов погибли от прямого попадания снаряда ВСУ в автомобиль. Они помогали эвакуировать жителей из опасного приграничного района Курской области. Чапай и Тюр помогали людям на освобожденных в ходе СВО территориях, помогали бойцам. У Чапая осталась маленькая дочка. «Коля [Чапай] был тем самым сложным подростком, с которыми мы работали в Дружине и продолжали работать сейчас. Он — яркий пример того, как человек может измениться. Давид [Тюр] стал частью команды осенью 2022-го. Яркий, талантливый и смелый», — сказал замглавы Исполкома Народного фронта, руководитель Молодежного крыла «Народного фронта» Владимир Тараненко. Также был тяжело ранен замглавы РИК «Народного фронта» в Краснодарском крае Федор Геращенко, находившийся в автомобиле с Чапаем и Тюром. Он был госпитализирован с осколочными ранениями и ожогами. Против солдат ВСУ, издевавшихся над стариком, возбуждено уголовное дело Против солдат ВСУ в Курской области заведено уголовное дело по статьям о реабилитации нацизма и об убийстве пожилого мужчины. Это произошло после публикации военкором Александром Коцом видео, на котором запечатлены солдаты ВСУ с элементами формы немецких военнослужащих времен Второй мировой войны. Украинские военные имитировали немецкую речь и пренебрежительно высказывались в адрес пожилого мужчины, проходившего мимо. Опрошенные родственники рассказали, что он пропал 6 августа. Из области эвакуированы 10 тысяч человек В пунктах временного размещения (ПВР) находится 10 тысяч жителей Курской области, в том числе около трех тысяч детей. 153 ПВР находятся в 19 регионах РФ. За прошедшие сутки из опасных территорий эвакуировано около 400 жителей. ВС РФ взяли в плен девушку-добровольца ВСУ Одной из бойцов ВСУ, взятых в плен российской армией, оказалась девушка-военнослужащая. Она добровольно вступила в ряды украинских сил. «Добровольно пришла и вступила в ВСУ», — заявила девушка. Так она ответила на вопрос солдат России о том, как она попала в Курскую область. Другой солдат на вопрос о том, как их мобилизовали, ответил, что «их насильно засунули в автобус и увезли». Под Курск они приехали из украинского города Одесса. За неделю вторжения Украина потеряла 15 тысяч солдат За неделю, прошедшую с момента начала вторжения Украины в Курскую область, ВСУ потеряли 14560 военных. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские силы уничтожили мост через реку Сейм и обстреливают мост в селе Званное в Глушковском районе в Курской области. ВС РФ выбила украинских солдат из села Снагость в Кореневском районе области и ведет зачистку территорий. О ракете Украины, упавшей у энергетического объекта России, уголовных делах против ВСУ и потерях киевского режима — в материале URA.RU. В результате удара ВСУ уничтожен мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Предположительно, удар нанесен из HIMARS. Также украинские силы обстреливают мост в селе Званное того же района. Российская армия выбила украинских военных из села Снагость в Кореневском районе Курской области. На территории идет зачистка. Украинская ракета, предположительно, «Точка-У», упала у энергетического объекта в Курской области. Проводится обезвреживание ракеты. Главное военное следственное управление РФ возбудило уголовное дело после гибели двух волонтеров «Народного фронта» под Курском. Медик гуманитарной миссии Николай Чапай Ковалев, которому было 22 года, и 21-летний координатор по СМИ Давид Тюр Соколов погибли от прямого попадания снаряда ВСУ в автомобиль. Они помогали эвакуировать жителей из опасного приграничного района Курской области. Чапай и Тюр помогали людям на освобожденных в ходе СВО территориях, помогали бойцам. У Чапая осталась маленькая дочка. Также был тяжело ранен замглавы РИК «Народного фронта» в Краснодарском крае Федор Геращенко, находившийся в автомобиле с Чапаем и Тюром. Он был госпитализирован с осколочными ранениями и ожогами. Против солдат ВСУ в Курской области заведено уголовное дело по статьям о реабилитации нацизма и об убийстве пожилого мужчины. Это произошло после публикации военкором Александром Коцом видео, на котором запечатлены солдаты ВСУ с элементами формы немецких военнослужащих времен Второй мировой войны. Украинские военные имитировали немецкую речь и пренебрежительно высказывались в адрес пожилого мужчины, проходившего мимо. Опрошенные родственники рассказали, что он пропал 6 августа. В пунктах временного размещения (ПВР) находится 10 тысяч жителей Курской области, в том числе около трех тысяч детей. 153 ПВР находятся в 19 регионах РФ. За прошедшие сутки из опасных территорий эвакуировано около 400 жителей. Одной из бойцов ВСУ, взятых в плен российской армией, оказалась девушка-военнослужащая. Она добровольно вступила в ряды украинских сил. Другой солдат на вопрос о том, как их мобилизовали, ответил, что «их насильно засунули в автобус и увезли». Под Курск они приехали из украинского города Одесса. За неделю, прошедшую с момента начала вторжения Украины в Курскую область, ВСУ потеряли 14560 военных. Об этом рассказали в Минобороны РФ.