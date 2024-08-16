Военкор Хайруллин: ВСУ собираются взорвать «грязную бомбу» под Курском

Украина готовит ядерную провокацию и уже завезла в Днепропетровскую область «грязную ядерную бомбу». Об этом сообщил военный корреспондент Марат Хайруллин, подчеркнув, что удары планируют нанести по местам хранения отработанного топлива с АЭС.
«Источники с той стороны сообщают, что [украинцы] готовят ядерную провокацию — взрыв грязной ядерной бомбы. Удары планируют нанести по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС», —
По словам военкора, провокация Украины может произойти во время очередной попытки продвижения ВСУ со стороны Глухова на Рыльск в Курской области. Официального подтверждения информации пока не поступало.
Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать данные сообщения. Ответ ожидается.
ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что сейчас на курском направлении обстановка подконтрольна российским войскам, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.