Военкор Хайруллин: ВСУ собираются взорвать «грязную бомбу» под Курском

17 августа 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Военкор считает, что провокацию ВСУ могут совершить под Курском Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украина готовит ядерную провокацию и уже завезла в Днепропетровскую область «грязную ядерную бомбу». Об этом сообщил военный корреспондент Марат Хайруллин, подчеркнув, что удары планируют нанести по местам хранения отработанного топлива с АЭС. Новость по теме В Минобороны РФ объяснили, что такое «грязная» ядерная бомба «Источники с той стороны сообщают, что [украинцы] готовят ядерную провокацию — взрыв грязной ядерной бомбы. Удары планируют нанести по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС», — написал Хайруллин в своем telegram-канале. По словам военкора, провокация Украины может произойти во время очередной попытки продвижения ВСУ со стороны Глухова на Рыльск в Курской области. Официального подтверждения информации пока не поступало. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать данные сообщения. Ответ ожидается. ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что сейчас на курском направлении обстановка подконтрольна российским войскам, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина готовит ядерную провокацию и уже завезла в Днепропетровскую область «грязную ядерную бомбу». Об этом сообщил военный корреспондент Марат Хайруллин, подчеркнув, что удары планируют нанести по местам хранения отработанного топлива с АЭС. «Источники с той стороны сообщают, что [украинцы] готовят ядерную провокацию — взрыв грязной ядерной бомбы. Удары планируют нанести по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС», — написал Хайруллин в своем telegram-канале. По словам военкора, провокация Украины может произойти во время очередной попытки продвижения ВСУ со стороны Глухова на Рыльск в Курской области. Официального подтверждения информации пока не поступало. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать данные сообщения. Ответ ожидается. ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что сейчас на курском направлении обстановка подконтрольна российским войскам, передает RT.