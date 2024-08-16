16 августа 2024

Военкор Хайруллин: ВСУ собираются взорвать «грязную бомбу» под Курском

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock,  миномет
Военкор считает, что провокацию ВСУ могут совершить под Курском Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украина готовит ядерную провокацию и уже завезла в Днепропетровскую область «грязную ядерную бомбу». Об этом сообщил военный корреспондент Марат Хайруллин, подчеркнув, что удары планируют нанести по местам хранения отработанного топлива с АЭС.

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«Источники с той стороны сообщают, что [украинцы] готовят ядерную провокацию — взрыв грязной ядерной бомбы. Удары планируют нанести по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС», — написал Хайруллин в своем telegram-канале.

По словам военкора, провокация Украины может произойти во время очередной попытки продвижения ВСУ со стороны Глухова на Рыльск в Курской области. Официального подтверждения информации пока не поступало.

Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать данные сообщения. Ответ ожидается.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что сейчас на курском направлении обстановка подконтрольна российским войскам, передает RT.

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Украина готовит ядерную провокацию и уже завезла в Днепропетровскую область «грязную ядерную бомбу». Об этом сообщил военный корреспондент Марат Хайруллин, подчеркнув, что удары планируют нанести по местам хранения отработанного топлива с АЭС. «Источники с той стороны сообщают, что [украинцы] готовят ядерную провокацию — взрыв грязной ядерной бомбы. Удары планируют нанести по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС», — написал Хайруллин в своем telegram-канале. По словам военкора, провокация Украины может произойти во время очередной попытки продвижения ВСУ со стороны Глухова на Рыльск в Курской области. Официального подтверждения информации пока не поступало. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать данные сообщения. Ответ ожидается. ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что сейчас на курском направлении обстановка подконтрольна российским войскам, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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