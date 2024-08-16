16 августа 2024

В Челябинской области возрос спрос на бухгалтеров-удаленщиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему дистанционного обучения. Курган, учитель, онлайн трансляция, онлайн, удаленка, дистанционное обучение, дистант
В Челябинске работодатели стали чаще прибегать к услугам бухгалтеров-удаленщиков Фото:

Спрос на услуги бухгалтеров, работающих на аутсорсинге, в Челябинской области в июне 2024 года возрос на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, организации стали чаще оптимизировать затраты на штатную бухгалтерию, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Авито Услуги».

«Особенно востребованным стало ведение бухгалтерского учета. За год интерес к нему вырос в три раза. Бизнес также часто отдает на аутсорс планирование и разработку бюджетов компании. Здесь интерес челябинских предпринимателей за год увеличился в пять раз», — рассказали URA.RU в «Авито Услуги».

Рост спроса на бухгалтерские услуги на аутсорсе свидетельствует о тенденции компаний оптимизировать расходы. Также организации стали чаще делегировать внешним специалистам такие задачи, как расчет заработной платы и подготовку отчетности.

Как сообщало URA.RU ранее, наиболее часто высшее образование в Челябинской области требуют от кандидатов при приеме на работу бухгалтерами, инженерами и работниками в сфере продаж. В первом полугодии 2024 года наибольшее количество вакансий с требованием высшего образования приходилось именно на бухгалтеров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спрос на услуги бухгалтеров, работающих на аутсорсинге, в Челябинской области в июне 2024 года возрос на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, организации стали чаще оптимизировать затраты на штатную бухгалтерию, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Авито Услуги». «Особенно востребованным стало ведение бухгалтерского учета. За год интерес к нему вырос в три раза. Бизнес также часто отдает на аутсорс планирование и разработку бюджетов компании. Здесь интерес челябинских предпринимателей за год увеличился в пять раз», — рассказали URA.RU в «Авито Услуги». Рост спроса на бухгалтерские услуги на аутсорсе свидетельствует о тенденции компаний оптимизировать расходы. Также организации стали чаще делегировать внешним специалистам такие задачи, как расчет заработной платы и подготовку отчетности. Как сообщало URA.RU ранее, наиболее часто высшее образование в Челябинской области требуют от кандидатов при приеме на работу бухгалтерами, инженерами и работниками в сфере продаж. В первом полугодии 2024 года наибольшее количество вакансий с требованием высшего образования приходилось именно на бухгалтеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...