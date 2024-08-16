В Челябинской области возрос спрос на бухгалтеров-удаленщиков

17 августа 2024 в 00:55 Размер текста - 17 +

В Челябинске работодатели стали чаще прибегать к услугам бухгалтеров-удаленщиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спрос на услуги бухгалтеров, работающих на аутсорсинге, в Челябинской области в июне 2024 года возрос на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, организации стали чаще оптимизировать затраты на штатную бухгалтерию, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Авито Услуги». «Особенно востребованным стало ведение бухгалтерского учета. За год интерес к нему вырос в три раза. Бизнес также часто отдает на аутсорс планирование и разработку бюджетов компании. Здесь интерес челябинских предпринимателей за год увеличился в пять раз», — рассказали URA.RU в «Авито Услуги». Рост спроса на бухгалтерские услуги на аутсорсе свидетельствует о тенденции компаний оптимизировать расходы. Также организации стали чаще делегировать внешним специалистам такие задачи, как расчет заработной платы и подготовку отчетности. Как сообщало URA.RU ранее, наиболее часто высшее образование в Челябинской области требуют от кандидатов при приеме на работу бухгалтерами, инженерами и работниками в сфере продаж. В первом полугодии 2024 года наибольшее количество вакансий с требованием высшего образования приходилось именно на бухгалтеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спрос на услуги бухгалтеров, работающих на аутсорсинге, в Челябинской области в июне 2024 года возрос на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, организации стали чаще оптимизировать затраты на штатную бухгалтерию, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Авито Услуги». «Особенно востребованным стало ведение бухгалтерского учета. За год интерес к нему вырос в три раза. Бизнес также часто отдает на аутсорс планирование и разработку бюджетов компании. Здесь интерес челябинских предпринимателей за год увеличился в пять раз», — рассказали URA.RU в «Авито Услуги». Рост спроса на бухгалтерские услуги на аутсорсе свидетельствует о тенденции компаний оптимизировать расходы. Также организации стали чаще делегировать внешним специалистам такие задачи, как расчет заработной платы и подготовку отчетности. Как сообщало URA.RU ранее, наиболее часто высшее образование в Челябинской области требуют от кандидатов при приеме на работу бухгалтерами, инженерами и работниками в сфере продаж. В первом полугодии 2024 года наибольшее количество вакансий с требованием высшего образования приходилось именно на бухгалтеров.