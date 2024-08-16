16 августа 2024

The Telegraph: риторика Запада изменилась после вторжения ВСУ под Курском

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Страны Запада обсуждают новые поставки на фоне украинского вторжения в Курскую область Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

На Западе прекратили разговоры о прекращении огня и переговорах между РФ и Украиной. Об этом пишут СМИ.

«Как внутри РФ, так и за ее пределами, операция (ВСУ в Курской области — прим. URA.RU) имеет последствия. На Западе разговоры о прекращении огня и переговорах прекратились, сменившись на разговоры о новых разрешениях на поставки оружия», — пишет британская газета The Telegraph. Как указывает автор статьи, смена риторики произошла из-за наступления Вооруженных сил Украины на Курскую область.

Ранее посол МИД РФ Родион Мирошник заявлял, что мирные переговоры между Россией и Украиной по окончанию спецоперации отложились на неопределенный срок из-за вторжения ВСУ в Курскую область, произошедшего 6 августа. В это время американские власти не хотят разрешать Киеву применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российскому региону из-за ограниченных запасов, пишет «Национальная служба новостей».

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На Западе прекратили разговоры о прекращении огня и переговорах между РФ и Украиной. Об этом пишут СМИ. «Как внутри РФ, так и за ее пределами, операция (ВСУ в Курской области — прим. URA.RU) имеет последствия. На Западе разговоры о прекращении огня и переговорах прекратились, сменившись на разговоры о новых разрешениях на поставки оружия», — пишет британская газета The Telegraph. Как указывает автор статьи, смена риторики произошла из-за наступления Вооруженных сил Украины на Курскую область. Ранее посол МИД РФ Родион Мирошник заявлял, что мирные переговоры между Россией и Украиной по окончанию спецоперации отложились на неопределенный срок из-за вторжения ВСУ в Курскую область, произошедшего 6 августа. В это время американские власти не хотят разрешать Киеву применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российскому региону из-за ограниченных запасов, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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