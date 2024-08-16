16 августа 2024

РИАН: спецслужбы Британии курируют атаку ВСУ на ядерные объекты России

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Запад готовит информационную поддержку ВСУ для атаки на ядерные объекты
Запад готовит информационную поддержку ВСУ для атаки на ядерные объекты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Спецслужбы Великобритании курируют атаку ВСУ на российские ядерные объекты. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Бандеровцы планируют в ближайшее время провести ракетную атаку на Курскую и Запорожскую АЭС с использованием оружия НАТО. Операцию курируют западные спецслужбы, преимущественно из Великобритании», — заявил Лебедев в беседе с агентством. Он пояснил, что без согласия Запада ВСУ запрещено использовать дальнобойные ракеты.

Лебедев также отметил, что в случае осуществления этой атаки вину попытаются возложить на Россию. «В Сумах и Запорожье собралось много западных журналистов», — добавил он, подразумевая, что это может быть связано с предстоящей информационной кампанией.

Военный корреспондент Марат Хайруллин ранее предупредил о готовящихся провокациях с использованием «грязной бомбы» под Курском и в Запорожской области. По словам военкора, провокация Украины рискует произойти во время попытки продвижения ВСУ.

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Спецслужбы Великобритании курируют атаку ВСУ на российские ядерные объекты. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Бандеровцы планируют в ближайшее время провести ракетную атаку на Курскую и Запорожскую АЭС с использованием оружия НАТО. Операцию курируют западные спецслужбы, преимущественно из Великобритании», — заявил Лебедев в беседе с агентством. Он пояснил, что без согласия Запада ВСУ запрещено использовать дальнобойные ракеты. Лебедев также отметил, что в случае осуществления этой атаки вину попытаются возложить на Россию. «В Сумах и Запорожье собралось много западных журналистов», — добавил он, подразумевая, что это может быть связано с предстоящей информационной кампанией. Военный корреспондент Марат Хайруллин ранее предупредил о готовящихся провокациях с использованием «грязной бомбы» под Курском и в Запорожской области. По словам военкора, провокация Украины рискует произойти во время попытки продвижения ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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