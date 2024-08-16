ВСУ впервые применили западные ракеты для ударов по гражданским объектам под Курском. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«ВСУ 16 августа впервые использовали ракеты западного производства, вероятно, HIMARS, для атаки на гражданские объекты в Курской области», — сказала Захарова. Ее слова опубликованы на официальном сайте МИД России.
Дипломат пояснила, что речь идет об атаке на мост через реку Сейм Глушковского района. Инфраструктура была полностью разрушена, погибли волонтеры. Захарова пообещала всем виновным суровое наказание.
В результате удара ВСУ был уничтожен мост через реку Сейм. Предположительно, удар был нанесен из HIMARS. Также украинские силы обстреливают мост в селе Званное того же района.
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