В Ханты-Мансийске проведут Дни Тюмени

В 2025 году в Ханты-Мансийске планируется проведение Дней Тюмени. Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.
«Одно из предложений, которое мы обсудили, — провести в 2025 году Дни Тюмени в других городах. И первое такое мероприятие планируем провести в Ханты-Мансийске», — написал Афанасьев в своем telegram-канале.
Такое решение было принято во время рабочей поездки мэров ХМАО в Тюменскую область. По мнению главы Тюмени, оно поможет создать еще более тесные дружеские и партнерские отношения между регионами.
Главы Сургута, Нягани, Мегиона, Урая и Нефтеюганского района ХМАО Максим Слепов, Иван Ямашев, Алексей Петриченко, Тимур Закирзянов и Алла Бочко отправились на экскурсию по району эталонного благоустройства в Тюмени. Застройщик, специализирующийся на нестандартных проектах, продемонстрировал градоначальникам, приехавшим на празднование 80-летия области, что можно сделать с территорией, если подходить к генплану с умом.
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