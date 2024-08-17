В Ханты-Мансийске проведут Дни Тюмени

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Афанасьев считает, что это решение поможет укрепить дружеские отношения между регионами
Афанасьев считает, что это решение поможет укрепить дружеские отношения между регионами Фото:

В 2025 году в Ханты-Мансийске планируется проведение Дней Тюмени. Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

«Одно из предложений, которое мы обсудили, — провести в 2025 году Дни Тюмени в других городах. И первое такое мероприятие планируем провести в Ханты-Мансийске», — написал Афанасьев в своем telegram-канале.

Такое решение было принято во время рабочей поездки мэров ХМАО в Тюменскую область. По мнению главы Тюмени, оно поможет создать еще более тесные дружеские и партнерские отношения между регионами.

Главы Сургута, Нягани, Мегиона, Урая и Нефтеюганского района ХМАО Максим Слепов, Иван Ямашев, Алексей Петриченко, Тимур Закирзянов и Алла Бочко отправились на экскурсию по району эталонного благоустройства в Тюмени. Застройщик, специализирующийся на нестандартных проектах, продемонстрировал градоначальникам, приехавшим на празднование 80-летия области, что можно сделать с территорией, если подходить к генплану с умом.

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В 2025 году в Ханты-Мансийске планируется проведение Дней Тюмени. Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев. «Одно из предложений, которое мы обсудили, — провести в 2025 году Дни Тюмени в других городах. И первое такое мероприятие планируем провести в Ханты-Мансийске», — написал Афанасьев в своем telegram-канале. Такое решение было принято во время рабочей поездки мэров ХМАО в Тюменскую область. По мнению главы Тюмени, оно поможет создать еще более тесные дружеские и партнерские отношения между регионами. Главы Сургута, Нягани, Мегиона, Урая и Нефтеюганского района ХМАО Максим Слепов, Иван Ямашев, Алексей Петриченко, Тимур Закирзянов и Алла Бочко отправились на экскурсию по району эталонного благоустройства в Тюмени. Застройщик, специализирующийся на нестандартных проектах, продемонстрировал градоначальникам, приехавшим на празднование 80-летия области, что можно сделать с территорией, если подходить к генплану с умом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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