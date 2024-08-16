Главы Сургута, Нягани, Мегиона, Урая и Нефтеюганского района ХМАО Максим Слепов, Иван Ямашев, Алексей Петриченко, Тимур Закирзянов и Алла Бочко отправились на экскурсию по району эталонного благоустройства в Тюмени. Застройщик, специализирующийся на нестандартных проектах, продемонстрировал градоначальникам, приехавшим на празднование 80-летия области, что можно сделать с территорией, если подходить к генплану с умом, передает журналист URA.RU.
«Застройщик провел экскурсию для югорских мэров по элитному жилому комплексу. Главы муниципалитетов оценили ЖК и дома с авторской архитектурой», — рассказал корреспондент агентства.
Градоначальники оценили подход тюменцев к комплексному развитию территорий. Больше всего им понравилось, что в городе управляющие компании не конфликтуют с застройщиками. Инсайдер из окружного правительства поделился с URA.RU мнением, что в Югре вскоре ожидают прихода тюменских девелоперов на рынок недвижимости.
Ранее URA.RU писало, что делегация из ХМАО отправится в Тюмень 16 августа. Чиновники, депутаты, мэры, артисты и спортсмены отметят 80-летие области.
Видео: Илья Шмелев @ URA.RU
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