Мэры ХМАО отправились на экскурсию по району эталонного благоустройства в Тюмени. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорские градоначальники остались под впечатлением от подхода тюменцев к благоустройству
Югорские градоначальники остались под впечатлением от подхода тюменцев к благоустройству Фото:

Главы Сургута, Нягани, Мегиона, Урая и Нефтеюганского района ХМАО Максим Слепов, Иван Ямашев, Алексей Петриченко, Тимур Закирзянов и Алла Бочко отправились на экскурсию по району эталонного благоустройства в Тюмени. Застройщик, специализирующийся на нестандартных проектах, продемонстрировал градоначальникам, приехавшим на празднование 80-летия области, что можно сделать с территорией, если подходить к генплану с умом, передает журналист URA.RU.

«Застройщик провел экскурсию для югорских мэров по элитному жилому комплексу. Главы муниципалитетов оценили ЖК и дома с авторской архитектурой», — рассказал корреспондент агентства.

Градоначальники оценили подход тюменцев к комплексному развитию территорий. Больше всего им понравилось, что в городе управляющие компании не конфликтуют с застройщиками. Инсайдер из окружного правительства поделился с URA.RU мнением, что в Югре вскоре ожидают прихода тюменских девелоперов на рынок недвижимости.

Ранее URA.RU писало, что делегация из ХМАО отправится в Тюмень 16 августа. Чиновники, депутаты, мэры, артисты и спортсмены отметят 80-летие области.

Видео: Илья Шмелев @ URA.RU

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Главы Сургута, Нягани, Мегиона, Урая и Нефтеюганского района ХМАО Максим Слепов, Иван Ямашев, Алексей Петриченко, Тимур Закирзянов и Алла Бочко отправились на экскурсию по району эталонного благоустройства в Тюмени. Застройщик, специализирующийся на нестандартных проектах, продемонстрировал градоначальникам, приехавшим на празднование 80-летия области, что можно сделать с территорией, если подходить к генплану с умом, передает журналист URA.RU. «Застройщик провел экскурсию для югорских мэров по элитному жилому комплексу. Главы муниципалитетов оценили ЖК и дома с авторской архитектурой», — рассказал корреспондент агентства. Градоначальники оценили подход тюменцев к комплексному развитию территорий. Больше всего им понравилось, что в городе управляющие компании не конфликтуют с застройщиками. Инсайдер из окружного правительства поделился с URA.RU мнением, что в Югре вскоре ожидают прихода тюменских девелоперов на рынок недвижимости. Ранее URA.RU писало, что делегация из ХМАО отправится в Тюмень 16 августа. Чиновники, депутаты, мэры, артисты и спортсмены отметят 80-летие области. Видео: Илья Шмелев @ URA.RU
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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