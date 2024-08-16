16 августа 2024

Волонтеры «ЛизаАлерт» присоединились к поискам курганского подростка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Улица Бурова-Петрова. Курган, парень, подросток
Подросток ушел из дома 14 августа (архивное фото) Фото:

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в Курганской области присоединились к поискам 16-летнего подростка, пропавшего в городе Щучье. В своих соцсетях они просят помочь и публикуют приметы мальчика.

«Помогите найти подростка! Баранов Вадим Вячеславович, 16 лет. Город Щучье. С 14 августа его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

Сообщалось, что подросток ушел из дома вечером 14 августа и до сих пор не вернулся. Он был одет в зеленую утепленную кофту с капюшоном, голубые джинсы и черные кроссовки. В СУ СК по Курганской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Продолжаются поиски с участием сотрудников МЧС, полиции, волонтеров и криминалистов.

Подросток ушел из дома 14 августа и пропал
Подросток ушел из дома 14 августа и пропал

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в Курганской области присоединились к поискам 16-летнего подростка, пропавшего в городе Щучье. В своих соцсетях они просят помочь и публикуют приметы мальчика. «Помогите найти подростка! Баранов Вадим Вячеславович, 16 лет. Город Щучье. С 14 августа его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что подросток ушел из дома вечером 14 августа и до сих пор не вернулся. Он был одет в зеленую утепленную кофту с капюшоном, голубые джинсы и черные кроссовки. В СУ СК по Курганской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Продолжаются поиски с участием сотрудников МЧС, полиции, волонтеров и криминалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...