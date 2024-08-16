Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в Курганской области присоединились к поискам 16-летнего подростка, пропавшего в городе Щучье. В своих соцсетях они просят помочь и публикуют приметы мальчика.
«Помогите найти подростка! Баранов Вадим Вячеславович, 16 лет. Город Щучье. С 14 августа его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».
Сообщалось, что подросток ушел из дома вечером 14 августа и до сих пор не вернулся. Он был одет в зеленую утепленную кофту с капюшоном, голубые джинсы и черные кроссовки. В СУ СК по Курганской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Продолжаются поиски с участием сотрудников МЧС, полиции, волонтеров и криминалистов.
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Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в Курганской области присоединились к поискам 16-летнего подростка, пропавшего в городе Щучье. В своих соцсетях они просят помочь и публикуют приметы мальчика. «Помогите найти подростка! Баранов Вадим Вячеславович, 16 лет. Город Щучье. С 14 августа его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что подросток ушел из дома вечером 14 августа и до сих пор не вернулся. Он был одет в зеленую утепленную кофту с капюшоном, голубые джинсы и черные кроссовки. В СУ СК по Курганской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Продолжаются поиски с участием сотрудников МЧС, полиции, волонтеров и криминалистов.