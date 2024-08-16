Волонтеры «ЛизаАлерт» присоединились к поискам курганского подростка. Фото

17 августа 2024 в 08:11 Размер текста - 17 +

Подросток ушел из дома 14 августа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в Курганской области присоединились к поискам 16-летнего подростка, пропавшего в городе Щучье. В своих соцсетях они просят помочь и публикуют приметы мальчика. «Помогите найти подростка! Баранов Вадим Вячеславович, 16 лет. Город Щучье. С 14 августа его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что подросток ушел из дома вечером 14 августа и до сих пор не вернулся. Он был одет в зеленую утепленную кофту с капюшоном, голубые джинсы и черные кроссовки. В СУ СК по Курганской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Продолжаются поиски с участием сотрудников МЧС, полиции, волонтеров и криминалистов. Подросток ушел из дома 14 августа и пропал Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Курганской области, «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в Курганской области присоединились к поискам 16-летнего подростка, пропавшего в городе Щучье. В своих соцсетях они просят помочь и публикуют приметы мальчика. «Помогите найти подростка! Баранов Вадим Вячеславович, 16 лет. Город Щучье. С 14 августа его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что подросток ушел из дома вечером 14 августа и до сих пор не вернулся. Он был одет в зеленую утепленную кофту с капюшоном, голубые джинсы и черные кроссовки. В СУ СК по Курганской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Продолжаются поиски с участием сотрудников МЧС, полиции, волонтеров и криминалистов.