Курганцы потеряли сон из-за стремления мэрии сделать центральную улицу самой красивой

В Кургане подрядчик круглосуточно ремонтирует улицу, мешая спать горожанам

17 августа 2024 в 09:43 Размер текста - 17 +

В Кургане полным ходом ремонтируют одну из главных улиц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана не могут спать спокойно из-за фактически круглосуточного ремонта улицы Коли Мяготина. Об этом говорится в жалобе горожан. Власти заявляли, что эта улица после обновления станет украшением города. «На улице Коли Мяготина снимают асфальт и пилят бордюры с 21 часа до 4-5 часов утра. Утром всем на работу, а детям надо в сад, засыпать на рассвете мы устали. Пожалуйста, умоляем, помогите чтобы рабочие тоже работали днем, как обычные люди», — указано в жалобе на портале «Обратись. Представители городской администрации попросили горожан потерпеть неудобства, сославшись на то, что строительный период в регионе короткий. Они добавили, ремонтируется не только дорожное полотно на улице, но и благоустраивается общественное пространство. Также власти передали курганцам извинения за ночной шум от лица подрядчика. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков ранее пообещал горожанам, что улица Коли Мяготина станет одной из самых красивых. Он подчеркнул в своем telegram-канале, что на этой улице отремонтируют дворы, тротуары и сделают архитектурную подсветку зданий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Кургана не могут спать спокойно из-за фактически круглосуточного ремонта улицы Коли Мяготина. Об этом говорится в жалобе горожан. Власти заявляли, что эта улица после обновления станет украшением города. «На улице Коли Мяготина снимают асфальт и пилят бордюры с 21 часа до 4-5 часов утра. Утром всем на работу, а детям надо в сад, засыпать на рассвете мы устали. Пожалуйста, умоляем, помогите чтобы рабочие тоже работали днем, как обычные люди», — указано в жалобе на портале «Обратись. Представители городской администрации попросили горожан потерпеть неудобства, сославшись на то, что строительный период в регионе короткий. Они добавили, ремонтируется не только дорожное полотно на улице, но и благоустраивается общественное пространство. Также власти передали курганцам извинения за ночной шум от лица подрядчика. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков ранее пообещал горожанам, что улица Коли Мяготина станет одной из самых красивых. Он подчеркнул в своем telegram-канале, что на этой улице отремонтируют дворы, тротуары и сделают архитектурную подсветку зданий.