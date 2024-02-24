В центре Кургана по просьбам жителей благоустроят сквер

25 февраля 2024 в 09:15 Размер текста - 17 +

В Кургане обновят сквер на улице Коли Мяготина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Кургана пошли навстречу просьбам горожан и решили благоустроить сквер на улице Коли Мяготина. Об этом представители мэрии сообщили в ответе жителям на портале «Обратись». «На улице Коли Мяготина в районе многоквартирных домов № 91 и 95 запланировано благоустройство сквера. По проекту будут отремонтированы дорожки и тропинки, также подрядчик установит малые архитектурные формы в строительный период 2024 года», — говорится в ответе представителей городской администрации. Губернатор Курганской области Вадим Шумков ранее пообещал горожанам, что улица Коли Мяготина станет одной из самых красивых. Он подчеркнул в своем telegram-канале, что на этой улице отремонтируют дворы, тротуары и сделают архитектурную подсветку зданий.

Власти Кургана пошли навстречу просьбам горожан и решили благоустроить сквер на улице Коли Мяготина. Об этом представители мэрии сообщили в ответе жителям на портале «Обратись». «На улице Коли Мяготина в районе многоквартирных домов № 91 и 95 запланировано благоустройство сквера. По проекту будут отремонтированы дорожки и тропинки, также подрядчик установит малые архитектурные формы в строительный период 2024 года», — говорится в ответе представителей городской администрации. Губернатор Курганской области Вадим Шумков ранее пообещал горожанам, что улица Коли Мяготина станет одной из самых красивых. Он подчеркнул в своем telegram-канале, что на этой улице отремонтируют дворы, тротуары и сделают архитектурную подсветку зданий.