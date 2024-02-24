24 февраля 2024
23 февраля 2024

В центре Кургана по просьбам жителей благоустроят сквер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Освещение на Набережной. Курган , строительные работы, каркас павильона, улица коли мяготина, остановка автобусная
В Кургане обновят сквер на улице Коли Мяготина Фото:

Власти Кургана пошли навстречу просьбам горожан и решили благоустроить сквер на улице Коли Мяготина. Об этом представители мэрии сообщили в ответе жителям на портале «Обратись».

«На улице Коли Мяготина в районе многоквартирных домов № 91 и 95 запланировано благоустройство сквера. По проекту будут отремонтированы дорожки и тропинки, также подрядчик установит малые архитектурные формы в строительный период 2024 года», — говорится в ответе представителей городской администрации.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ранее пообещал горожанам, что улица Коли Мяготина станет одной из самых красивых. Он подчеркнул в своем telegram-канале, что на этой улице отремонтируют дворы, тротуары и сделают архитектурную подсветку зданий.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Кургана пошли навстречу просьбам горожан и решили благоустроить сквер на улице Коли Мяготина. Об этом представители мэрии сообщили в ответе жителям на портале «Обратись». «На улице Коли Мяготина в районе многоквартирных домов № 91 и 95 запланировано благоустройство сквера. По проекту будут отремонтированы дорожки и тропинки, также подрядчик установит малые архитектурные формы в строительный период 2024 года», — говорится в ответе представителей городской администрации. Губернатор Курганской области Вадим Шумков ранее пообещал горожанам, что улица Коли Мяготина станет одной из самых красивых. Он подчеркнул в своем telegram-канале, что на этой улице отремонтируют дворы, тротуары и сделают архитектурную подсветку зданий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...