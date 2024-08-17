Андрей Ильницкий, длительное время занимавший должность советника министра обороны РФ, был уволен с должности. Он стал известен своими высказываниями и концепциями о ментальной войне между Западом и Россией, также некоторые считаю его создателем символа Z. О том, кто такой Андрей Ильницкий — в материале URA.RU.
Биография Андрея Ильницкого
Андрей Ильницкий родился в 1959 году в Львове, в семье военнослужащего. Свою академическую карьеру он начал в Московском физико-техническом институте (МФТИ), где окончил факультет аэрофизики и космических исследований. После окончания института получил звание кандидата технических наук и начал работать научным сотрудником в ЦНИИ-26 Минобороны СССР.
В 1990-е и начале 2000-х годов Ильницкий перешел в издательскую сферу, занимая руководящие посты в нескольких крупных издательствах, включая «АСТ», «АСТ-пресс», «Аграф» и «Вагриус». В период работы в «Вагриусе» он сыграл ключевую роль в популяризации творчества Виктора Пелевина, опубликовав его знаменитые романы.
С 2003 по 2006 год Ильницкий работал в «Открытой России»*, основанной Михаилом Ходорковским**, где курировал лидерские и региональные проекты. Затем он перешел в Центральный исполком «Единой России», где работал до 2012 года. С 2015 года стал советником министра обороны РФ, где его деятельность была тесно связана с разработкой стратегий информационной безопасности и контроля над информационным пространством. Он активно участвовал в формировании концепции ментальных войн и защите информационного поля России от внешних воздействий.
Увольнение из Минобороны
Согласно последним сообщениям, Андрей Ильницкий был уволен из Министерства обороны РФ, причина принятия такого решения не указывается. Некоторые считают его ошибочным, другие связывают с изменениями в информационной политике министерства.
Ментальная война
В мае 2022 года на заседании Совета Федерации Ильницкий представил концепцию «ментальной войны», подчеркивая необходимость защиты информационного пространства России от внешних воздействий. Он выступал за создание единого информационного поля и контроль над медийным контентом, что вызвало обсуждение среди журналистов и блогеров.
Выступление Ильницкого стало предметом критики со стороны военных корреспондентов, которые усмотрели в его предложениях попытку ужесточить контроль над информационной политикой. Также возникли предположения о том, что он мог создать «Информационную ставку», что добавило остроты дискуссиям.
Реакция Ильницкого на «голую вечеринку» Ивлеевой
Андрей Ильницкий, в своей статье для журнала «Арсенал Отечества», обсуждает использование ментальной агрессии в современных конфликтах, приводя в качестве примера «голую вечеринку» Анастасии Ивлеевой, прошедшую в конце 2023 года в московском клубе. По его мнению, такие события не являются случайными, а представляют собой часть стратегии, направленной на дестабилизацию общества и разложение моральных устоев.
Создание символа Z
Экс-советника также считают одним из возможных авторов символа Z, который стал тактическим знаком, нанесенным на российскую технику. Этот символ получил широкую известность и используется лидерами мнений в названиях своих сообществ и каналов, как сообщает Lenta.ru. Это добавляет Ильницкому известность как фигуре, оказавшей значительное влияние на информационное пространство.
Реакция военкоров на увольнение Ильницкого
Военные корреспонденты активно комментируют увольнение Андрея Ильницкого из Министерства обороны РФ. Телеграм-канал Daily War Z опровергает информацию, распространяемую вражескими ресурсами о том, что Ильницкий является автором идеи использования тактических знаков Z, V, O, подчеркивая, что это не соответствует действительности.
«Военный Осведомитель» отмечает, что информационная политика Минобороны была видна всем в последние годы и теперь стоит вопрос о том, какие изменения произойдут после увольнения Ильницкого. Канал «Два майора» иронизирует по поводу увольнения, используя фразу «Досоветовался», что намекает на возможные причины увольнения связанные с его деятельностью и советами.
Роман Алехин, военный волонтер и советник врио главы Курской области, выразил сомнения в правильности решения об увольнении Ильницкого, подчеркнув его компетентность и важность для Минобороны. Telegram-канал Win/Win предполагает, что после ухода Ильницкого контроль над информационной политикой Минобороны перейдет к Администрации президента, что может привести к значительным изменениям в круге лиц, ответственных за военную информационную стратегию.
*по решению Генпрокуратуры деятельность движения «Открытая Россия» признана нежелательной на территории России
** внесен Минюстом России в реестр иноагентов
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