Возможный автор символа Z и генерал «ментальных войн»: кто такой Андрей Ильницкий, уволенный из МО РФ

Бывший советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий был уволен

17 августа 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

На заседании Совета Федерации в мае 2022 года Ильницкий представил концепцию «ментальной войны» Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Андрей Ильницкий, длительное время занимавший должность советника министра обороны РФ, был уволен с должности. Он стал известен своими высказываниями и концепциями о ментальной войне между Западом и Россией, также некоторые считаю его создателем символа Z. О том, кто такой Андрей Ильницкий — в материале URA.RU. Биография Андрея Ильницкого Андрей Ильницкий родился в 1959 году в Львове, в семье военнослужащего. Свою академическую карьеру он начал в Московском физико-техническом институте (МФТИ), где окончил факультет аэрофизики и космических исследований. После окончания института получил звание кандидата технических наук и начал работать научным сотрудником в ЦНИИ-26 Минобороны СССР. В 1990-е и начале 2000-х годов Ильницкий перешел в издательскую сферу, занимая руководящие посты в нескольких крупных издательствах, включая «АСТ», «АСТ-пресс», «Аграф» и «Вагриус». В период работы в «Вагриусе» он сыграл ключевую роль в популяризации творчества Виктора Пелевина, опубликовав его знаменитые романы. С 2003 по 2006 год Ильницкий работал в «Открытой России»*, основанной Михаилом Ходорковским**, где курировал лидерские и региональные проекты. Затем он перешел в Центральный исполком «Единой России», где работал до 2012 года. С 2015 года стал советником министра обороны РФ, где его деятельность была тесно связана с разработкой стратегий информационной безопасности и контроля над информационным пространством. Он активно участвовал в формировании концепции ментальных войн и защите информационного поля России от внешних воздействий. Ильницкий до 2014 года работал в правительстве Московской области Фото: Анвар Галеев/ТАСС Увольнение из Минобороны Согласно последним сообщениям, Андрей Ильницкий был уволен из Министерства обороны РФ, причина принятия такого решения не указывается. Некоторые считают его ошибочным, другие связывают с изменениями в информационной политике министерства. Ментальная война В мае 2022 года на заседании Совета Федерации Ильницкий представил концепцию «ментальной войны», подчеркивая необходимость защиты информационного пространства России от внешних воздействий. Он выступал за создание единого информационного поля и контроль над медийным контентом, что вызвало обсуждение среди журналистов и блогеров. Выступление Ильницкого стало предметом критики со стороны военных корреспондентов, которые усмотрели в его предложениях попытку ужесточить контроль над информационной политикой. Также возникли предположения о том, что он мог создать «Информационную ставку», что добавило остроты дискуссиям. Реакция Ильницкого на «голую вечеринку» Ивлеевой Андрей Ильницкий, в своей статье для журнала «Арсенал Отечества», обсуждает использование ментальной агрессии в современных конфликтах, приводя в качестве примера «голую вечеринку» Анастасии Ивлеевой, прошедшую в конце 2023 года в московском клубе. По его мнению, такие события не являются случайными, а представляют собой часть стратегии, направленной на дестабилизацию общества и разложение моральных устоев. Создание символа Z Экс-советника также считают одним из возможных авторов символа Z, который стал тактическим знаком, нанесенным на российскую технику. Этот символ получил широкую известность и используется лидерами мнений в названиях своих сообществ и каналов, как сообщает Lenta.ru. Это добавляет Ильницкому известность как фигуре, оказавшей значительное влияние на информационное пространство. Ильницкий в Совете Федерации затрагивал тему формирования информационного поля в контексте специальной военной операции. Фото: Анвар Галеев/ТАСС Реакция военкоров на увольнение Ильницкого Военные корреспонденты активно комментируют увольнение Андрея Ильницкого из Министерства обороны РФ. Телеграм-канал Daily War Z опровергает информацию, распространяемую вражескими ресурсами о том, что Ильницкий является автором идеи использования тактических знаков Z, V, O, подчеркивая, что это не соответствует действительности. «Военный Осведомитель» отмечает, что информационная политика Минобороны была видна всем в последние годы и теперь стоит вопрос о том, какие изменения произойдут после увольнения Ильницкого. Канал «Два майора» иронизирует по поводу увольнения, используя фразу «Досоветовался», что намекает на возможные причины увольнения связанные с его деятельностью и советами. Роман Алехин, военный волонтер и советник врио главы Курской области, выразил сомнения в правильности решения об увольнении Ильницкого, подчеркнув его компетентность и важность для Минобороны. Telegram-канал Win/Win предполагает, что после ухода Ильницкого контроль над информационной политикой Минобороны перейдет к Администрации президента, что может привести к значительным изменениям в круге лиц, ответственных за военную информационную стратегию. *по решению Генпрокуратуры деятельность движения «Открытая Россия» признана нежелательной на территории России ** внесен Минюстом России в реестр иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Андрей Ильницкий, длительное время занимавший должность советника министра обороны РФ, был уволен с должности. Он стал известен своими высказываниями и концепциями о ментальной войне между Западом и Россией, также некоторые считаю его создателем символа Z. О том, кто такой Андрей Ильницкий — в материале URA.RU. Андрей Ильницкий родился в 1959 году в Львове, в семье военнослужащего. Свою академическую карьеру он начал в Московском физико-техническом институте (МФТИ), где окончил факультет аэрофизики и космических исследований. После окончания института получил звание кандидата технических наук и начал работать научным сотрудником в ЦНИИ-26 Минобороны СССР. В 1990-е и начале 2000-х годов Ильницкий перешел в издательскую сферу, занимая руководящие посты в нескольких крупных издательствах, включая «АСТ», «АСТ-пресс», «Аграф» и «Вагриус». В период работы в «Вагриусе» он сыграл ключевую роль в популяризации творчества Виктора Пелевина, опубликовав его знаменитые романы. С 2003 по 2006 год Ильницкий работал в «Открытой России»*, основанной Михаилом Ходорковским**, где курировал лидерские и региональные проекты. Затем он перешел в Центральный исполком «Единой России», где работал до 2012 года. С 2015 года стал советником министра обороны РФ, где его деятельность была тесно связана с разработкой стратегий информационной безопасности и контроля над информационным пространством. Он активно участвовал в формировании концепции ментальных войн и защите информационного поля России от внешних воздействий. Согласно последним сообщениям, Андрей Ильницкий был уволен из Министерства обороны РФ, причина принятия такого решения не указывается. Некоторые считают его ошибочным, другие связывают с изменениями в информационной политике министерства. В мае 2022 года на заседании Совета Федерации Ильницкий представил концепцию «ментальной войны», подчеркивая необходимость защиты информационного пространства России от внешних воздействий. Он выступал за создание единого информационного поля и контроль над медийным контентом, что вызвало обсуждение среди журналистов и блогеров. Выступление Ильницкого стало предметом критики со стороны военных корреспондентов, которые усмотрели в его предложениях попытку ужесточить контроль над информационной политикой. Также возникли предположения о том, что он мог создать «Информационную ставку», что добавило остроты дискуссиям. Андрей Ильницкий, в своей статье для журнала «Арсенал Отечества», обсуждает использование ментальной агрессии в современных конфликтах, приводя в качестве примера «голую вечеринку» Анастасии Ивлеевой, прошедшую в конце 2023 года в московском клубе. По его мнению, такие события не являются случайными, а представляют собой часть стратегии, направленной на дестабилизацию общества и разложение моральных устоев. Экс-советника также считают одним из возможных авторов символа Z, который стал тактическим знаком, нанесенным на российскую технику. Этот символ получил широкую известность и используется лидерами мнений в названиях своих сообществ и каналов, как сообщает Lenta.ru. Это добавляет Ильницкому известность как фигуре, оказавшей значительное влияние на информационное пространство. Военные корреспонденты активно комментируют увольнение Андрея Ильницкого из Министерства обороны РФ. Телеграм-канал Daily War Z опровергает информацию, распространяемую вражескими ресурсами о том, что Ильницкий является автором идеи использования тактических знаков Z, V, O, подчеркивая, что это не соответствует действительности. «Военный Осведомитель» отмечает, что информационная политика Минобороны была видна всем в последние годы и теперь стоит вопрос о том, какие изменения произойдут после увольнения Ильницкого. Канал «Два майора» иронизирует по поводу увольнения, используя фразу «Досоветовался», что намекает на возможные причины увольнения связанные с его деятельностью и советами. Роман Алехин, военный волонтер и советник врио главы Курской области, выразил сомнения в правильности решения об увольнении Ильницкого, подчеркнув его компетентность и важность для Минобороны. Telegram-канал Win/Win предполагает, что после ухода Ильницкого контроль над информационной политикой Минобороны перейдет к Администрации президента, что может привести к значительным изменениям в круге лиц, ответственных за военную информационную стратегию. *по решению Генпрокуратуры деятельность движения «Открытая Россия» признана нежелательной на территории России ** внесен Минюстом России в реестр иноагентов