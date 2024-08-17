Вернувшийся в рамках обмена заключенными Селезнев назвал безопасные для россиян страны

Россиянин Роман Селезнев, осужденный в США и вернувшийся в рамках беспрецедентного обмена, назвал ТАСС безопасные для граждан РФ страны. По его словам, США способны «похищать» людей практически в любой точке мира, за исключением четырех государств: России, Китая, Ирана и КНДР.
«Есть только четыре страны, с которыми они не могут так сделать [похитить человека — прим. URA.RU]. Это Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Там они не могут похитить людей, а во всех остальных странах они это делают постоянно», — заявил Селезнев в беседе с ТАСС.
Селезнев также утверждает, что США не останавливает ни законодательство других стран, ни моральные соображения при захвате своих целей за рубежом. Он поделился своими наблюдениями о методах работы американских правоохранительных органов, утверждая, что они могут даже прибегать к пыткам в других странах до того, как доставят задержанных на территорию США.
Спецслужбы Штатов задержали Романа Селезнева в 2014 году на Мальдивах. В 2016 году его признали виновным в кибермошенничестве и приговорили к 27 годам заключения. По словам Селезнева, в тюрьме к нему применяли эмоциональное насилие, не давая спать и есть, а также подсаживали к заключенным, которые запугивали россиянина, пишет RT.
Роман Селезнев вернулся в Россию в рамках беспрецедентного обмена заключенными между РФ и Западом, прошедшего в начале августа 2024 года в аэропорту Анкары. По итогам сделки на родину вернулись восемь взрослых россиян и двое детей. В ответ Россия передала Западу 16 человек, пишет 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.