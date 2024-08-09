Экс-владельцы «Арианта» Аристов и Кретовы оспорили национализацию холдинга

10 августа 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Александр Аристов и Владимир Кретов подали в суд кассационную жалобу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству Челябинский бизнесмен Александр Аристов и семья его дочери Елены Кретовой подали кассационную жалобу на национализацию «Арианта» в Арбитражный суд Уральского округа. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. Ранее Кретовы пытались оспорить решение о национализации в Восемнадцатом арбитражном суде в Челябинске, но проиграли суд. «Аристов Александр Михайлович, кассационная жалоба. Кретов Владимир Романович, кассационная жалоба. Кретов Александр Владимирович, Кретова Елена Александровна, кассационная жалоба. Группа компаний „Ариант“, кассационная жалоба», — указано в картотеке. Жалобы пока не приняты к производству. ГК «Ариант» была основана Александром Аристовым, учредителями выступили его дочь Елена Кретова и зять Александр Кретов. В феврале 2023 года Кретова вышла из состава учредителей. Александр Кретов стал основным владельцем холдинга, один процент доли записали на его отца, Владимира Кретова. ГК «Ариант» было учредителем таких активов как агрофирма «Южная», производящие вина «Центр пищевой индустрии — Ариант» и «Кубань-Вино», а также свиноводческая агрофирма «Ариант». В апреле 2024 года по требованию Генпрокуратуры РФ эти активы решение арбитражного суда Челябинской области перешли в собственность Росимущества. Решением этого же суда с Аристовых и Кретовых, а также с их бывших деловых партнеров Антиповых взыскано 105 млрд рублей. На имущество Аристова и Кретовых наложен арест. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение в силе. Александр Кретов не раз заявлял в СМИ, что претензии Генпрокуратуры не обоснованы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский бизнесмен Александр Аристов и семья его дочери Елены Кретовой подали кассационную жалобу на национализацию «Арианта» в Арбитражный суд Уральского округа. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. Ранее Кретовы пытались оспорить решение о национализации в Восемнадцатом арбитражном суде в Челябинске, но проиграли суд. «Аристов Александр Михайлович, кассационная жалоба. Кретов Владимир Романович, кассационная жалоба. Кретов Александр Владимирович, Кретова Елена Александровна, кассационная жалоба. Группа компаний „Ариант“, кассационная жалоба», — указано в картотеке. Жалобы пока не приняты к производству. ГК «Ариант» была основана Александром Аристовым, учредителями выступили его дочь Елена Кретова и зять Александр Кретов. В феврале 2023 года Кретова вышла из состава учредителей. Александр Кретов стал основным владельцем холдинга, один процент доли записали на его отца, Владимира Кретова. ГК «Ариант» было учредителем таких активов как агрофирма «Южная», производящие вина «Центр пищевой индустрии — Ариант» и «Кубань-Вино», а также свиноводческая агрофирма «Ариант». В апреле 2024 года по требованию Генпрокуратуры РФ эти активы решение арбитражного суда Челябинской области перешли в собственность Росимущества. Решением этого же суда с Аристовых и Кретовых, а также с их бывших деловых партнеров Антиповых взыскано 105 млрд рублей. На имущество Аристова и Кретовых наложен арест. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение в силе. Александр Кретов не раз заявлял в СМИ, что претензии Генпрокуратуры не обоснованы.