В Минобороны впервые прокомментировали провокацию ВСУ на Курской АЭС

Минобороны РФ заявило, что серьезно относится к провокациям на Курской АЭС

17 августа 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ заявили, что оценивают информацию о подготовке ударов по Курской АЭС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Минобороны РФ серьезно относится к сообщениям о подготовке атак на Курскую АЭС. Об этом заявили в военном ведомстве. «В Министерстве обороны РФ с надлежащей серьезностью оценивают информацию <…> о подготовке киевским режимом к нанесению удара по Курской атомной электростанции», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что целью провокаций является обвинение России в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины. Ранее военный корреспондент Марат Хайруллин сообщил со ссылкой на источники, что ВСУ планируют устроить ядерную провокацию. По его словам, ее суть заключается в нанесении ударов по Курской и Запорожской АЭС, чтобы обвинить Россию в самоподрыве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минобороны РФ серьезно относится к сообщениям о подготовке атак на Курскую АЭС. Об этом заявили в военном ведомстве. «В Министерстве обороны РФ с надлежащей серьезностью оценивают информацию <…> о подготовке киевским режимом к нанесению удара по Курской атомной электростанции», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что целью провокаций является обвинение России в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины. Ранее военный корреспондент Марат Хайруллин сообщил со ссылкой на источники, что ВСУ планируют устроить ядерную провокацию. По его словам, ее суть заключается в нанесении ударов по Курской и Запорожской АЭС, чтобы обвинить Россию в самоподрыве.