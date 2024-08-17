В Минобороны впервые прокомментировали провокацию ВСУ на Курской АЭС

Минобороны РФ серьезно относится к сообщениям о подготовке атак на Курскую АЭС. Об этом заявили в военном ведомстве.
«В Министерстве обороны РФ с надлежащей серьезностью оценивают информацию <…> о подготовке киевским режимом к нанесению удара по Курской атомной электростанции», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что целью провокаций является обвинение России в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины.
Ранее военный корреспондент Марат Хайруллин сообщил со ссылкой на источники, что ВСУ планируют устроить ядерную провокацию. По его словам, ее суть заключается в нанесении ударов по Курской и Запорожской АЭС, чтобы обвинить Россию в самоподрыве.
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Минобороны РФ серьезно относится к сообщениям о подготовке атак на Курскую АЭС. Об этом заявили в военном ведомстве. «В Министерстве обороны РФ с надлежащей серьезностью оценивают информацию <…> о подготовке киевским режимом к нанесению удара по Курской атомной электростанции», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что целью провокаций является обвинение России в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины. Ранее военный корреспондент Марат Хайруллин сообщил со ссылкой на источники, что ВСУ планируют устроить ядерную провокацию. По его словам, ее суть заключается в нанесении ударов по Курской и Запорожской АЭС, чтобы обвинить Россию в самоподрыве.