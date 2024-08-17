ФСБ возбудила дело против итальянских журналистов за съемки в Курской области

Против иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини ФСБ России возбудила уголовное дело. Ранее корреспонденты сняли репортаж в Курской области. Об этом пишут СМИ.
«Возбуждено уголовное дело в отношении Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересекших госграницу РФ и осуществивших видеосъемку в Судже Курской области», — говорится в заявлении пресс-службы ФСБ. Его приводит РИА Новости. Оба журналиста из Италии.
Также будет дана оценка насчет действий иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша. Согласно данным ФСБ, он также пересек границу и фотографировал местность.
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