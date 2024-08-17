ФСБ возбудила дело против итальянских журналистов за съемки в Курской области

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, подпись, подписание, документы, руки, авторучка, шариковая ручка
Журналисты незаконно перешли российскую границу, отметили в ФСБ Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Против иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини ФСБ России возбудила уголовное дело. Ранее корреспонденты сняли репортаж в Курской области. Об этом пишут СМИ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересекших госграницу РФ и осуществивших видеосъемку в Судже Курской области», — говорится в заявлении пресс-службы ФСБ. Его приводит РИА Новости. Оба журналиста из Италии.

Также будет дана оценка насчет действий иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша. Согласно данным ФСБ, он также пересек границу и фотографировал местность.

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Против иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини ФСБ России возбудила уголовное дело. Ранее корреспонденты сняли репортаж в Курской области. Об этом пишут СМИ. «Возбуждено уголовное дело в отношении Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересекших госграницу РФ и осуществивших видеосъемку в Судже Курской области», — говорится в заявлении пресс-службы ФСБ. Его приводит РИА Новости. Оба журналиста из Италии. Также будет дана оценка насчет действий иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша. Согласно данным ФСБ, он также пересек границу и фотографировал местность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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