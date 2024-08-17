Советница Куйвашева решила забрать у мэра Екатеринбурга бюджеты, он ответил в День города

В окружении губернатора развернулась борьба за деньги мэрии Екатеринбурга

17 августа 2024 в 22:07 Размер текста - 17 +

Для Алексея Орлова (слева) было важно показать 17 августа результат Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург отмечает 301 год Подготовка Дня города в Екатеринбурге проходила в условиях большой кулуарной интриги. По данным URA.RU, неофициальная советница губернатора Евгения Куйвашева — Аксана Панова — решила перехватить у мэра Алексея Орлова бюджеты на организацию крупных событий. Реагируя на это, Орлов срочно перестроил оргкомитет, а вечером 17 августа послал важный аппаратный сигнал. По словам собеседника агентства, все началось несколько месяцев назад. Панова, вместе со своим товарищем-политтехнологом Ринатом Хазеевым отстраненная вице-губернатором Олегом Чемезовым от масштабных электоральных проектов в регионе, то есть лишившаяся важного источника доходов, решила перепрофилироваться. «Фактически она стала ивент-менеджером. Продала губернатору манипулятивную идею, что „толпа его не любит, ей нужны зрелища“, и стала получать подряды на организацию крупных событий», — передает источник. Согласно его данным, с 2022 года Панова и ее окружение (в том числе из закрывшейся после начала СВО интернет-газеты «Знак») участвует в «Ночи музыки». Тогда Куйвашев, переизбиравшийся на новый срок, привлек ее как антикризисного менеджера: от фестиваля, важного для имиджа главы региона, отвернулись спонсоры, нужно было «Ночь музыки» спасать. Аксану Панову вместе с ее другом не подпускают к большим выборным бюджетам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «С тех пор Панова с фестивалем. Была и в 2024-м», — утверждает собеседник. В июне команда пиарщицы занималась организацией байкерского фестиваля «Движение», на который приезжали топовые силовики и сам Куйвашев. Панова была на публике рядом с ним. А в начале июля она, предположительно, приложила руку к «Сап-фесту» в акватории Городского пруда (Куйвашев там тоже был). По словам источника, в поисках новых заказов Панова стала убеждать губернатора, что администрация Екатеринбурга с большими ивентами якобы не справляется, Орлов и его подчиненный, начальник городского управления культуры Илья Марков (у которого в тусовке сложная репутация) некомпетентны. «Поэтому давайте заниматься масштабными вещами будем мы, — передает логику собеседник. — То есть речь идет о том, чтобы часть бюджетов управления культуры фактически была передана Пановой». Косвенным подтверждением кулуарной кампании стало неожиданное присутствие Пановой на одном из совещаний по теме Дня города в администрации в июле. Она решила собрать вечером 17 августа вечеринку в «Ельцин Центре» с широким представительством депутатов, чиновников, бизнесменов и светских тусовщиков. Куратором Дня города Орлов в последний момент назначил Марину Фадееву — второй год подряд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В этих обстоятельствах Орлову было важно показать шефу уровень. По словам второго источника — близкого к горадминистрации — подготовка местами напоминала подготовку к 300-летию в 2023-м. «Был недостаток идей, белые пятна в программе. И неразбериха, кто за что отвечает», — передает собеседник. Как и тогда, неформальным главой оргкомитета за несколько недель до праздника стала доверенный зам Орлова Марина Фадеева (управделами). «Она, в частности, подключилась к поиску спонсоров», — знает собеседник. При этом с крупным бизнесом Орлов общался лично. Меценаты в этом году подарили Екатеринбургу группу Dabro (ее концерт перенесся с 9 мая), достойный приз (миллион рублей) победителям «Городской свадьбы» и концерт Slava Marlow на фестивале РМК у КРК «Уралец». Выступление Ольги Серябкиной на финале «Мисс Екатеринбург» мэрия оплатила сама. За неделю до Дня города Орлов распорядился увеличить финансирование — чтобы добавить чего-то еще. Смета в итоге выросла с 35 до примерно 50 миллионов: удалось обеспечить сохранение сцены в Историческом сквере, установленной ко Дню строителя, установить огромную «семейную» фотозону на площади 1905 года и добавить на площадки местные коллективы. Итоговый бюджет Дня города в Екатеринбурге составил порядка 50 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По слухам, Орлов до последнего рассчитывал пройтись по праздничным локациям с Куйвашевым днем 17 августа (губернатор как раз поспешил вернуться из отпуска). Хотя сам мэр заявил корреспонденту, что у Куйвашева изначально был другой план. Орлов встретил губернатора на возложении цветов к памятнику отцам-основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Оттуда они прошли на сцену в Историческом сквере, где выступили с официальными речами (в перерывах Орлов успел отчитаться Куйвашеву, что сделал за ту неделю, пока его не было в городе), а затем губернатор проследовал к экспозиции путинских Игр дружбы, которые должны были принять Екатеринбурга и Москва и которые перенесли на 2024 год. Протокол этого не планировал, Куйвашева уговорили на ходу. Затем губернатор удалился в сторону резиденции — в компании Чемезова. А Орлов остался с замами. Губернатор (слева) пробыл на празднике около часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В их компании он и пошел инспектировать. По пути в отремонтированный Литквартал установил причину, почему подрядчик не успел отремонтировать сквер у Главпочтамта (виновата погода), в самом Литквартале услышал просьбу расширить камерный театр (чтобы было куда складывать реквизит), там же посмотрел на Кубок России по лыжероллерам, потом — к ККТ «Космос» награждать юных баскетболистов. По пути оставил послание участникам спецоперации РФ на Украине (подсуетилась «Женская гвардия Урала»). Эта часть праздника закончилась для Орлова в «Большом грузинском», где предстояло отобедать с китайской делегацией. Комментируя слухи о кулуарном противостоянии с другим крылом куйвашевского окружения, Орлов заявил: «Я считаю, что мы проводим мероприятия на самом высоком уровне. Где-то область является организатором, где-то есть традиционные наши городские мероприятия. Мы же на большее не замахиваемся. Например, чемпионат России по легкой атлетике проходит на муниципальном стадионе [«Калининец»], всю подготовительную работу проводили мы, и у организаторов к нам претензий нет, только слова благодарности». Перемещаясь между площадками, Орлов оставил послание бойцам СВО — надпись «добро» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При этом он подчеркнул, что цели произвести Днем города вау-эффект не преследовал. «Мы достаточно сдержанном в этом году проводим. У нас просто праздник для жителей. Им хорошо, это такой городской семейный праздник, мы в этом году такой формат и определили», — сказал Орлов. В частной беседе он презентовал Куйвашеву новинку этого года — переехавший на набережною Исети фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест». На вечеринку Пановой в ЕЦ Орлов не пошел. Перемещаясь между площадками, подслушал корреспондент URA.RU, Орлов выбрал формальный повод: в это же время финал «Мисс Екатеринбург», свое присутствие там он подтвердил загодя. «Теневыми» хедлайнерами Дня города стали Улька Пулька и Дим Димыч, которые зажгли на сцене на площади 1905 года Фото: Илья Московец © URA.RU Итоговые цифры посещаемости Дня города станут известны утром 18-го Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подготовка Дня города в Екатеринбурге проходила в условиях большой кулуарной интриги. По данным URA.RU, неофициальная советница губернатора Евгения Куйвашева — Аксана Панова — решила перехватить у мэра Алексея Орлова бюджеты на организацию крупных событий. Реагируя на это, Орлов срочно перестроил оргкомитет, а вечером 17 августа послал важный аппаратный сигнал. По словам собеседника агентства, все началось несколько месяцев назад. Панова, вместе со своим товарищем-политтехнологом Ринатом Хазеевым отстраненная вице-губернатором Олегом Чемезовым от масштабных электоральных проектов в регионе, то есть лишившаяся важного источника доходов, решила перепрофилироваться. «Фактически она стала ивент-менеджером. Продала губернатору манипулятивную идею, что „толпа его не любит, ей нужны зрелища“, и стала получать подряды на организацию крупных событий», — передает источник. Согласно его данным, с 2022 года Панова и ее окружение (в том числе из закрывшейся после начала СВО интернет-газеты «Знак») участвует в «Ночи музыки». Тогда Куйвашев, переизбиравшийся на новый срок, привлек ее как антикризисного менеджера: от фестиваля, важного для имиджа главы региона, отвернулись спонсоры, нужно было «Ночь музыки» спасать. «С тех пор Панова с фестивалем. Была и в 2024-м», — утверждает собеседник. В июне команда пиарщицы занималась организацией байкерского фестиваля «Движение», на который приезжали топовые силовики и сам Куйвашев. Панова была на публике рядом с ним. А в начале июля она, предположительно, приложила руку к «Сап-фесту» в акватории Городского пруда (Куйвашев там тоже был). По словам источника, в поисках новых заказов Панова стала убеждать губернатора, что администрация Екатеринбурга с большими ивентами якобы не справляется, Орлов и его подчиненный, начальник городского управления культуры Илья Марков (у которого в тусовке сложная репутация) некомпетентны. «Поэтому давайте заниматься масштабными вещами будем мы, — передает логику собеседник. — То есть речь идет о том, чтобы часть бюджетов управления культуры фактически была передана Пановой». Косвенным подтверждением кулуарной кампании стало неожиданное присутствие Пановой на одном из совещаний по теме Дня города в администрации в июле. Она решила собрать вечером 17 августа вечеринку в «Ельцин Центре» с широким представительством депутатов, чиновников, бизнесменов и светских тусовщиков. В этих обстоятельствах Орлову было важно показать шефу уровень. По словам второго источника — близкого к горадминистрации — подготовка местами напоминала подготовку к 300-летию в 2023-м. «Был недостаток идей, белые пятна в программе. И неразбериха, кто за что отвечает», — передает собеседник. Как и тогда, неформальным главой оргкомитета за несколько недель до праздника стала доверенный зам Орлова Марина Фадеева (управделами). «Она, в частности, подключилась к поиску спонсоров», — знает собеседник. При этом с крупным бизнесом Орлов общался лично. Меценаты в этом году подарили Екатеринбургу группу Dabro (ее концерт перенесся с 9 мая), достойный приз (миллион рублей) победителям «Городской свадьбы» и концерт Slava Marlow на фестивале РМК у КРК «Уралец». Выступление Ольги Серябкиной на финале «Мисс Екатеринбург» мэрия оплатила сама. За неделю до Дня города Орлов распорядился увеличить финансирование — чтобы добавить чего-то еще. Смета в итоге выросла с 35 до примерно 50 миллионов: удалось обеспечить сохранение сцены в Историческом сквере, установленной ко Дню строителя, установить огромную «семейную» фотозону на площади 1905 года и добавить на площадки местные коллективы. По слухам, Орлов до последнего рассчитывал пройтись по праздничным локациям с Куйвашевым днем 17 августа (губернатор как раз поспешил вернуться из отпуска). Хотя сам мэр заявил корреспонденту, что у Куйвашева изначально был другой план. Орлов встретил губернатора на возложении цветов к памятнику отцам-основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Оттуда они прошли на сцену в Историческом сквере, где выступили с официальными речами (в перерывах Орлов успел отчитаться Куйвашеву, что сделал за ту неделю, пока его не было в городе), а затем губернатор проследовал к экспозиции путинских Игр дружбы, которые должны были принять Екатеринбурга и Москва и которые перенесли на 2024 год. Протокол этого не планировал, Куйвашева уговорили на ходу. Затем губернатор удалился в сторону резиденции — в компании Чемезова. А Орлов остался с замами. В их компании он и пошел инспектировать. По пути в отремонтированный Литквартал установил причину, почему подрядчик не успел отремонтировать сквер у Главпочтамта (виновата погода), в самом Литквартале услышал просьбу расширить камерный театр (чтобы было куда складывать реквизит), там же посмотрел на Кубок России по лыжероллерам, потом — к ККТ «Космос» награждать юных баскетболистов. По пути оставил послание участникам спецоперации РФ на Украине (подсуетилась «Женская гвардия Урала»). Эта часть праздника закончилась для Орлова в «Большом грузинском», где предстояло отобедать с китайской делегацией. Комментируя слухи о кулуарном противостоянии с другим крылом куйвашевского окружения, Орлов заявил: Где-то область является организатором, где-то есть традиционные наши городские мероприятия. Мы же на большее не замахиваемся. Например, чемпионат России по легкой атлетике проходит на муниципальном стадионе [«Калининец»], всю подготовительную работу проводили мы, и у организаторов к нам претензий нет, только слова благодарности». При этом он подчеркнул, что цели произвести Днем города вау-эффект не преследовал. «Мы достаточно сдержанном в этом году проводим. У нас просто праздник для жителей. Им хорошо, это такой городской семейный праздник, мы в этом году такой формат и определили», — сказал Орлов. В частной беседе он презентовал Куйвашеву новинку этого года — переехавший на набережною Исети фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест». На вечеринку Пановой в ЕЦ Орлов не пошел. Перемещаясь между площадками, подслушал корреспондент URA.RU, Орлов выбрал формальный повод: в это же время финал «Мисс Екатеринбург», свое присутствие там он подтвердил загодя.