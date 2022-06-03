Куйвашев привлек пиарщицу и друга, чтобы спасти «Ночь музыки»

03 июня 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Губернатор Евгений Куйвашев спасает фестиваль «Ночь музыки» — одну из визитных карточек Екатеринбурга и Свердловской области, рассказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией. Глава региона, во-первых, назначил в оргкомитет свою пиарщицу Аксану Панову, одного из фронтменов его предстоящей предвыборной кампании. А во-вторых, помог продюсеру фестиваля Евгению Горенбургу удержать крупного спонсора — в условиях, когда другие бизнесмены дистанцируются. Как писало URA.RU, таким образом они реагируют на включение в программу «Ночи музыки» скандальной рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Если 27 мая среди титульных партнеров фестиваля значились семь компаний («Сима-ленд», УГМК, VK, «Галамарт», сотовый оператор «Мотив», «ЕВРАЗ» и студия веб-разработки Double Tapp), то 2 июня — пять. Среди них — «Мотив». «Куйвашев убедил своего товарища [владельца компании] Виталия Кочеткова остаться с фестивалем, несмотря ни на что. Поскольку отмена „Ночи музыки“ может пагубно сказаться на имидже не только области, но и его лично (учитывая, что предстоит избирательная кампания). Вероятно, с этим связано второе его антикризисное решение — отправить Панову на подмогу Горенбургу», — объяснил источник URA.RU. На просьбу корреспондента прокомментировать это Панова ответила отказом. Евгений Горенбург на вопросы URA.RU о спонсорах предпочел не отвечать. А в пресс-службе «Мотива» с самого начала говорили, что остаются с фестивалем. Подтверждением особого отношения Куйвашева к фестивалю стал пост губернатора во ВКонтакте после появления на концерте рэпера Басты в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» вечером 2 июня. «Подошел и директор „Уральской ночи музыки“ Евгений Горенбург. Подарил свою пластинку и рассказал, как готовится фестиваль. В этом году все непросто, и многие группы, которые организаторы хотели пригласить, не могут приехать. Но несмотря на трудности обещают все провести на достойном уровне. Я искренне считаю, что „Ночь музыки“ — это очень крутой фестиваль, лучший музыкальный фестиваль в России. Поэтому ребят всячески поддерживаю, сам обязательно выберу несколько площадок и схожу», — рассказал губернатор. Рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда», из-за которой «Ночь музыки» под угрозой срыва, хотели показать на площади 1905 года. Создателей постановки обвиняли в оскорблении чувств верующих (хотя, например, православная активистка Оксана Иванова не видит в постановке проблемы). Однако стало известно, что рок-оперу отменили. Резонанс вокруг спектакля — не единственная забота, с которой за последние недели столкнулись организаторы фестиваля. В частности, отменились визиты двух звездных ведущих — сначала Ивана Урганта,, а потом Дмитрия Губерниева. Главными хедлайнерами «Ночи музыки-2022», намеченной на 24 июня, будут певица Макsим (выступит на сцене около ККТ «Космос») и Татьяна Овсиенко (сцена на пересечении улиц Вайнера и Попова). Среди других приглашенных — MODENESS, Валуа, theabc, Kapusha, Soul Divers и Digitalo.