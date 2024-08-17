Итальянская компания отозвала журналистов с Украины после сюжета в Курской области

Итальянская телерадиокомпания RAI отозвала своих журналистов из Украины после сюжета, снятого в Курской области. Об этом сообщили на официальном сайте издания.
«Компания решила временно вернуть журналистку Стефанию Баттистини и оператора Симоне Трайни в Италию», — говорится в сообщении на сайте RAI. Отмечается, что это сделано для их безопасности.
В то же время руководство RAI заявило, что не считает материал, снятый в Курской области, нарушением международного права. Они утверждают, что действия журналистов якобы были законными и соответствовали стандартам журналистской этики.
Сюжет репортеров был показан на канале TG1. В нем демонстрировали поврежденную украинскую технику у границы и общение с жителями Суджи. Против иностранных журналистов ФСБ России возбудила уголовное дело. Посла Италии вызывали в российский МИД и выразили протест из-за незаконного проникновения итальянских журналистов в Курскую область.
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