Итальянская компания отозвала журналистов с Украины после сюжета в Курской области

Компания RAI отозвала журналистов с Украины после сюжета в Курской области
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Итальянская компания отозвала журналистов из Украины после сюжета в Курской области (архивное фото)
Итальянская компания отозвала журналистов из Украины после сюжета в Курской области (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Итальянская телерадиокомпания RAI отозвала своих журналистов из Украины после сюжета, снятого в Курской области. Об этом сообщили на официальном сайте издания.

«Компания решила временно вернуть журналистку Стефанию Баттистини и оператора Симоне Трайни в Италию», — говорится в сообщении на сайте RAI. Отмечается, что это сделано для их безопасности.

В то же время руководство RAI заявило, что не считает материал, снятый в Курской области, нарушением международного права. Они утверждают, что действия журналистов якобы были законными и соответствовали стандартам журналистской этики.

Сюжет репортеров был показан на канале TG1. В нем демонстрировали поврежденную украинскую технику у границы и общение с жителями Суджи. Против иностранных журналистов ФСБ России возбудила уголовное дело. Посла Италии вызывали в российский МИД и выразили протест из-за незаконного проникновения итальянских журналистов в Курскую область.

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Итальянская телерадиокомпания RAI отозвала своих журналистов из Украины после сюжета, снятого в Курской области. Об этом сообщили на официальном сайте издания. «Компания решила временно вернуть журналистку Стефанию Баттистини и оператора Симоне Трайни в Италию», — говорится в сообщении на сайте RAI. Отмечается, что это сделано для их безопасности. В то же время руководство RAI заявило, что не считает материал, снятый в Курской области, нарушением международного права. Они утверждают, что действия журналистов якобы были законными и соответствовали стандартам журналистской этики. Сюжет репортеров был показан на канале TG1. В нем демонстрировали поврежденную украинскую технику у границы и общение с жителями Суджи. Против иностранных журналистов ФСБ России возбудила уголовное дело. Посла Италии вызывали в российский МИД и выразили протест из-за незаконного проникновения итальянских журналистов в Курскую область.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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