В Екатеринбурге после Дня города взлетели цены на такси. Скрины

В Екатеринбурге подорожало такси

17 августа 2024 в 23:36 Размер текста - 17 +

Цены на такси взлетели до 900 рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург отмечает 301 год В Екатеринбурге десятки тысяч людей пытаются разъехаться по домам после празднования Дня города. Из-за огромного спроса цены в агрегаторах такси выросли в несколько раз, обратил внимание корреспондент URA.RU. Судя по ценникам, чтобы доехать из центра до Академического, придется заплатить около 840 рублей. На ВИЗ уехать можно за 760 рублей. Поездка на Уралмаш или Эльмаш обойдется примерно в 840 рублей. Из центра до отдаленного Чкаловского района — до 650 рублей, до района Дворца молодежи — 615 рублей. Ранее URA.RU писало о давке об огромных очередях в общественном транспорте. Вся актуальная информация о празднике — в сюжете агентства. Фото: скриншот из сервиса Uber Фото: скриншот из сервиса «Яндекс.Такси» Фото: скриншот из сервиса «Яндекс.Такси» Фото: скриншот из сервиса «Яндекс.Такси» Фото: скриншот из сервиса Uber Фото: скриншот из сервиса «Яндекс.Такси» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге десятки тысяч людей пытаются разъехаться по домам после празднования Дня города. Из-за огромного спроса цены в агрегаторах такси выросли в несколько раз, обратил внимание корреспондент URA.RU. Судя по ценникам, чтобы доехать из центра до Академического, придется заплатить около 840 рублей. На ВИЗ уехать можно за 760 рублей. Поездка на Уралмаш или Эльмаш обойдется примерно в 840 рублей. Из центра до отдаленного Чкаловского района — до 650 рублей, до района Дворца молодежи — 615 рублей. Ранее URA.RU писало о давке об огромных очередях в общественном транспорте. Вся актуальная информация о празднике — в сюжете агентства.