Власти Украины не смогли убедить союзников выдать разрешения на удары по РФ после вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк.
«Это наступление не меняет антиэскалационной позиции Запада», — сказал Семоняк, отвечая на вопрос в интервью агентству Reuters о том, могут ли военные действия Киева изменить позицию его союзников в отношении использования оружия, которое они поставляют для противостояния с Россией.
Ранее URA.RU писало, сколько Украина потеряла в Курской области. Вся актуальная информация о попытке вторжения — в сюжете агентства.
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