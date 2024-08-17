17 августа 2024

Reuters: Киеву не удалось убедить союзников выдать разрешение на удары по России

© Служба новостей «URA.RU»
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Запад продолжает придерживаться политики антиэскалации (архивное фото)
Запад продолжает придерживаться политики антиэскалации (архивное фото) Фото:

Власти Украины не смогли убедить союзников выдать разрешения на удары по РФ после вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк.

«Это наступление не меняет антиэскалационной позиции Запада», — сказал Семоняк, отвечая на вопрос в интервью агентству Reuters о том, могут ли военные действия Киева изменить позицию его союзников в отношении использования оружия, которое они поставляют для противостояния с Россией.

Ранее URA.RU писало, сколько Украина потеряла в Курской области. Вся актуальная информация о попытке вторжения — в сюжете агентства.

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Власти Украины не смогли убедить союзников выдать разрешения на удары по РФ после вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк. «Это наступление не меняет антиэскалационной позиции Запада», — сказал Семоняк, отвечая на вопрос в интервью агентству Reuters о том, могут ли военные действия Киева изменить позицию его союзников в отношении использования оружия, которое они поставляют для противостояния с Россией. Ранее URA.RU писало, сколько Украина потеряла в Курской области. Вся актуальная информация о попытке вторжения — в сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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