В мире Украина В Минобороны раскрыли, сколько Украина потеряла в Курской области Минобороны: ВСУ потеряли в Курской области 3 160 военных и 44 танка 17 августа 2024 в 16:18 Размер текста - 17 + Украинская армия несет потери в Курской области Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украина за время боев в Курской области потеряла 3 160 военных и 44 танка. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Общие потери ВСУ за время боевых действий в курском приграничье составили до 3 160 военных, 44 танка, 43 бронетранспортера», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. Также ВСУ лишились 244 боевых бронированных машин, 111 автомобилей и шесть установок РСЗО Himars. Бои в Курской области начались 6 августа. На данный момент они еще продолжаются. 17 августа в «Ахмате» заявили, что украинские военные стали активнее сдаваться в плен. Генерал-майор Апти Алаудинов отмечал, что сейчас силы противника истощены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украина за время боев в Курской области потеряла 3 160 военных и 44 танка. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Общие потери ВСУ за время боевых действий в курском приграничье составили до 3 160 военных, 44 танка, 43 бронетранспортера», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. Также ВСУ лишились 244 боевых бронированных машин, 111 автомобилей и шесть установок РСЗО Himars. Бои в Курской области начались 6 августа. На данный момент они еще продолжаются. 17 августа в «Ахмате» заявили, что украинские военные стали активнее сдаваться в плен. Генерал-майор Апти Алаудинов отмечал, что сейчас силы противника истощены. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям