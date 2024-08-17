В Минобороны раскрыли, сколько Украина потеряла в Курской области

Украина за время боев в Курской области потеряла 3 160 военных и 44 танка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Общие потери ВСУ за время боевых действий в курском приграничье составили до 3 160 военных, 44 танка, 43 бронетранспортера», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. Также ВСУ лишились 244 боевых бронированных машин, 111 автомобилей и шесть установок РСЗО Himars.
Бои в Курской области начались 6 августа. На данный момент они еще продолжаются. 17 августа в «Ахмате» заявили, что украинские военные стали активнее сдаваться в плен. Генерал-майор Апти Алаудинов отмечал, что сейчас силы противника истощены.
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Украина за время боев в Курской области потеряла 3 160 военных и 44 танка. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Общие потери ВСУ за время боевых действий в курском приграничье составили до 3 160 военных, 44 танка, 43 бронетранспортера», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. Также ВСУ лишились 244 боевых бронированных машин, 111 автомобилей и шесть установок РСЗО Himars. Бои в Курской области начались 6 августа. На данный момент они еще продолжаются. 17 августа в «Ахмате» заявили, что украинские военные стали активнее сдаваться в плен. Генерал-майор Апти Алаудинов отмечал, что сейчас силы противника истощены.