17 августа 2024
16 августа 2024

Махонин открыл Кубок губернатора, где пермский «Молот» проиграл первый матч. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей, лига ВХЛ: Молот (Пермь) - Рубин (Тюмень). Пермь, хоккей
Первым соперником пермяков стал тюменский клуб «Рубин» (архивное фото) Фото:

Глава Пермского края Дмитрий Махонин открыл турнир по хоккею на Кубок губернатора Прикамья. В своей первой игре пермяки из «Молота» уступили тюменскому «Рубину». При этом Махонин подчеркнул, что пермские спортсмены выложилась на льду на 100%.

«Открыли соревнования за Кубок губернатора яркой игрой нашего „Молота“ и тюменского „Рубина“. Парни выложились на льду и показали себя достойно», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу тюменских хоккеистов.

В соревновании принимают участие четыре команды. В рамках первого дня первенства свердловский «Горняк-УГМК» выиграл у ХК «Зауралья» из Кургана по буллитам. Турнир будет продолжаться до 19 августа.

https://t.me/mahonin59/6461?single
После первого дня турнира пермяки заняли последнее место из-за разницы забитых и пропущенных шайб
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«Молот» все же сумел порадовать фанатов успешным взятием ворот
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Глава Пермского края Дмитрий Махонин открыл турнир по хоккею на Кубок губернатора Прикамья. В своей первой игре пермяки из «Молота» уступили тюменскому «Рубину». При этом Махонин подчеркнул, что пермские спортсмены выложилась на льду на 100%. «Открыли соревнования за Кубок губернатора яркой игрой нашего „Молота“ и тюменского „Рубина“. Парни выложились на льду и показали себя достойно», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу тюменских хоккеистов. В соревновании принимают участие четыре команды. В рамках первого дня первенства свердловский «Горняк-УГМК» выиграл у ХК «Зауралья» из Кургана по буллитам. Турнир будет продолжаться до 19 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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