Глава Пермского края Дмитрий Махонин открыл турнир по хоккею на Кубок губернатора Прикамья. В своей первой игре пермяки из «Молота» уступили тюменскому «Рубину». При этом Махонин подчеркнул, что пермские спортсмены выложилась на льду на 100%.
«Открыли соревнования за Кубок губернатора яркой игрой нашего „Молота“ и тюменского „Рубина“. Парни выложились на льду и показали себя достойно», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу тюменских хоккеистов.
В соревновании принимают участие четыре команды. В рамках первого дня первенства свердловский «Горняк-УГМК» выиграл у ХК «Зауралья» из Кургана по буллитам. Турнир будет продолжаться до 19 августа.
После первого дня турнира пермяки заняли последнее место из-за разницы забитых и пропущенных шайб
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Глава Пермского края Дмитрий Махонин открыл турнир по хоккею на Кубок губернатора Прикамья. В своей первой игре пермяки из «Молота» уступили тюменскому «Рубину». При этом Махонин подчеркнул, что пермские спортсмены выложилась на льду на 100%. «Открыли соревнования за Кубок губернатора яркой игрой нашего „Молота“ и тюменского „Рубина“. Парни выложились на льду и показали себя достойно», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу тюменских хоккеистов. В соревновании принимают участие четыре команды. В рамках первого дня первенства свердловский «Горняк-УГМК» выиграл у ХК «Зауралья» из Кургана по буллитам. Турнир будет продолжаться до 19 августа.