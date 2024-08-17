Махонин открыл Кубок губернатора, где пермский «Молот» проиграл первый матч. Фото

18 августа 2024 в 04:15 Размер текста - 17 +

Первым соперником пермяков стал тюменский клуб «Рубин» (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Пермского края Дмитрий Махонин открыл турнир по хоккею на Кубок губернатора Прикамья. В своей первой игре пермяки из «Молота» уступили тюменскому «Рубину». При этом Махонин подчеркнул, что пермские спортсмены выложилась на льду на 100%. «Открыли соревнования за Кубок губернатора яркой игрой нашего „Молота“ и тюменского „Рубина“. Парни выложились на льду и показали себя достойно», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу тюменских хоккеистов. В соревновании принимают участие четыре команды. В рамках первого дня первенства свердловский «Горняк-УГМК» выиграл у ХК «Зауралья» из Кургана по буллитам. Турнир будет продолжаться до 19 августа. После первого дня турнира пермяки заняли последнее место из-за разницы забитых и пропущенных шайб telegram-канал Дмитрия Махонина «Молот» все же сумел порадовать фанатов успешным взятием ворот telegram-канал Дмитрия Махонина Вход на все игры первенства — свободный telegram-канал Дмитрия Махонина Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Пермского края Дмитрий Махонин открыл турнир по хоккею на Кубок губернатора Прикамья. В своей первой игре пермяки из «Молота» уступили тюменскому «Рубину». При этом Махонин подчеркнул, что пермские спортсмены выложилась на льду на 100%. «Открыли соревнования за Кубок губернатора яркой игрой нашего „Молота“ и тюменского „Рубина“. Парни выложились на льду и показали себя достойно», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу тюменских хоккеистов. В соревновании принимают участие четыре команды. В рамках первого дня первенства свердловский «Горняк-УГМК» выиграл у ХК «Зауралья» из Кургана по буллитам. Турнир будет продолжаться до 19 августа.