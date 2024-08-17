Курганский ХК «Зауралье» проиграл первый матч свердловчанам на турнире в Перми. Фото

17 августа 2024 в 18:44 Размер текста - 17 +

Клуб из Кургана проиграл первый матч свердловской команде Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В первой игре на кубке губернатора Пермского края курганский хоккейный клуб «Зауралье» проиграл «Горняку-УГМК» из Верхней Пышмы. Об этом сообщили представители команды из Кургана. «ХК „Зауралье“ трижды отыгрывался по ходу матча с „Горняком-УГМК“ в Перми, но в серии буллитов уступил со счетом 3:4. У курганцев голы забили — Егор Круженков, Тимур Закиров (дважды отличился). У свердловчан шайбы забросили — Максим Войтович, Лавр Гашилов, Данил Мыльников», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ХК «Зауралье» в соцсети «ВКонтакте». Традиционно для предсезонных турниров хоккеисты исполняли все пять попыток по буллитам, независимо от исхода. В итоге последним броском у «Зауралья» Павел Тютнев буллит все-таки смог реализовать. А не забили из курганцев — Ерофеев, Круженков, Богданов и Закиров. У «Горняка-УГМК» были точны Гашилов, Войтович и Бледнов. Не забили буллиты Вахильчук и Махрин, отметили представители курганского клуба. Курганские хоккеисты уступили свердловчанам в упорной борьбе по буллитам паблик ХК «Зауралье» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В первой игре на кубке губернатора Пермского края курганский хоккейный клуб «Зауралье» проиграл «Горняку-УГМК» из Верхней Пышмы. Об этом сообщили представители команды из Кургана. «ХК „Зауралье“ трижды отыгрывался по ходу матча с „Горняком-УГМК“ в Перми, но в серии буллитов уступил со счетом 3:4. У курганцев голы забили — Егор Круженков, Тимур Закиров (дважды отличился). У свердловчан шайбы забросили — Максим Войтович, Лавр Гашилов, Данил Мыльников», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ХК «Зауралье» в соцсети «ВКонтакте». Традиционно для предсезонных турниров хоккеисты исполняли все пять попыток по буллитам, независимо от исхода. В итоге последним броском у «Зауралья» Павел Тютнев буллит все-таки смог реализовать. А не забили из курганцев — Ерофеев, Круженков, Богданов и Закиров. У «Горняка-УГМК» были точны Гашилов, Войтович и Бледнов. Не забили буллиты Вахильчук и Махрин, отметили представители курганского клуба.