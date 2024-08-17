17 августа 2024
16 августа 2024

Челябинцев предупредили о надвигающемся шторме

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Жителям отдельных районов обещают град и ливни Фото:

Жителей региона предупредили о надвигающемся с 19 августа шторме. Об этом сообщил Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«19 августа в районах Челябинской области ожидаются сильные дожди и грозы. Днем местами возможен град», — отмечают в ЦГМС.

Ранее аграрии пожаловались, что затяжные дожди в Челябинской области мешают в полях созревать пшенице. Они отметили, что из-за этого зерно начало прорастать в колосьях.

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Жителей региона предупредили о надвигающемся с 19 августа шторме. Об этом сообщил Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «19 августа в районах Челябинской области ожидаются сильные дожди и грозы. Днем местами возможен град», — отмечают в ЦГМС. Ранее аграрии пожаловались, что затяжные дожди в Челябинской области мешают в полях созревать пшенице. Они отметили, что из-за этого зерно начало прорастать в колосьях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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