Челябинцев предупредили о надвигающемся шторме

Жителям отдельных районов обещают град и ливни
Жителей региона предупредили о надвигающемся с 19 августа шторме. Об этом сообщил Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«19 августа в районах Челябинской области ожидаются сильные дожди и грозы. Днем местами возможен град», — отмечают в ЦГМС.
Ранее аграрии пожаловались, что затяжные дожди в Челябинской области мешают в полях созревать пшенице. Они отметили, что из-за этого зерно начало прорастать в колосьях.
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