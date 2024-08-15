Челябинские дожди мешают созреть пшенице в полях

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Челябинская пшеница начала терять качества от обилия дождей
Челябинская пшеница начала терять качества от обилия дождей Фото:

Затяжные дожди в Челябинской области мешают в полях созревать пшенице. Как URA.RU 15 августа признались аграрии, зерно начало прорастать в колосьях.

«В мае выпало 110 мм осадков, в июне — 130, в июле больше всего: 220 мм. Все поплыло. Колосок у пшеницы маленький. Урожая нет», заявил URA.RU фермер из Красноармейского района Василий Васичкин.

Аграрии посетовали на то, что зерна начали падать и прорастать частично в колосе. Директор сельхозпредприятия «Березка» в Чесменском районе Денис Шумских опасается, что из-за высокой влажности невозможно начать сбор урожая. Он также отметил, что затяжная холодная весна привела к поздним всходам и что теперь качество и количество урожая зависят от погоды.

«На полях области зерновые ранних сроков посева и озимые готовы к уборке, и, где есть возможность, эти культуры начали убирать, на подходе ячмень. Но так как посевная в текущем году затянулась на полторы-две недели, на полях еще идет созревание большей части яровых зерновых культур», — рассказали URA.RU в министерстве.

Массовая уборка ожидается в сентябре. Сельхозпредприятия готовят технику и зерносушильное оборудование. Окончательную оценку урожая можно будет дать после завершения обмолота.

С начала года на поддержку аграрного сектора, заявили в минсельхозе, было направлено более двух млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей из областного бюджета. Выплачены субсидии по 22 направлениям, а в сентябре планируется выплата субсидий на приобретение минеральных удобрений и далее на приобретение техники и строительство новых производственных объектов. Общая сумма поддержки составит еще около миллиарда рублей.

Трудности с урожаем наблюдались в сезоне 2023 года. Пшеница также проросла и забродила на полях. Челябинские ученые предложили способы переработки зерна с помощью ультразвука.

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Затяжные дожди в Челябинской области мешают в полях созревать пшенице. Как URA.RU 15 августа признались аграрии, зерно начало прорастать в колосьях. «В мае выпало 110 мм осадков, в июне — 130, в июле больше всего: 220 мм. Все поплыло. Колосок у пшеницы маленький. Урожая нет», заявил URA.RU фермер из Красноармейского района Василий Васичкин. Аграрии посетовали на то, что зерна начали падать и прорастать частично в колосе. Директор сельхозпредприятия «Березка» в Чесменском районе Денис Шумских опасается, что из-за высокой влажности невозможно начать сбор урожая. Он также отметил, что затяжная холодная весна привела к поздним всходам и что теперь качество и количество урожая зависят от погоды. «На полях области зерновые ранних сроков посева и озимые готовы к уборке, и, где есть возможность, эти культуры начали убирать, на подходе ячмень. Но так как посевная в текущем году затянулась на полторы-две недели, на полях еще идет созревание большей части яровых зерновых культур», — рассказали URA.RU в министерстве. Массовая уборка ожидается в сентябре. Сельхозпредприятия готовят технику и зерносушильное оборудование. Окончательную оценку урожая можно будет дать после завершения обмолота. С начала года на поддержку аграрного сектора, заявили в минсельхозе, было направлено более двух млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей из областного бюджета. Выплачены субсидии по 22 направлениям, а в сентябре планируется выплата субсидий на приобретение минеральных удобрений и далее на приобретение техники и строительство новых производственных объектов. Общая сумма поддержки составит еще около миллиарда рублей. Трудности с урожаем наблюдались в сезоне 2023 года. Пшеница также проросла и забродила на полях. Челябинские ученые предложили способы переработки зерна с помощью ультразвука.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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