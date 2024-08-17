«Не знаю, как они выживают»: вице-мэр Екатеринбурга возмутился зарплатами учителей

Замглавы Екатеринбурга Шевченко заявил, что учителя зарабатывают мало

18 августа 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Мэрия готова пересматривать систему поощрения учителей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Новый вице-мэр Екатеринбурга по соцполитике Константин Шевченко заявил, что недоволен зарплатами учителей в школах. По его словам, педагоги, которые берут на себя максимальную нагрузку, получают порядка 70 тысяч рублей, остальные — меньше. А в детсадах ситуация еще хуже. Об этом Шевченко рассказал в большом интервью URA.RU. «Есть учителя, которые получают 70 тысяч. Но это высшая категория, классное руководство и почти две ставки. [Эта проблема] не муниципального уровня, поскольку учителя получают зарплату от государства. Надо понять, почему, например, сегодня многие учителя начальных классов имеют два класса? Я вообще не представляю, как они живут. Вы представляете объемы, особенно, например, в школах возле новостроек, когда у тебя там под 30 человек? Это тетради, это родители, это дети, я не знаю, как они вообще выживают», — сказал Шевченко. Отвечая на вопрос, 70 тысяч рублей при двух ставках — это много или мало, чиновник заявил: «Конечно, мало. При одной ставке это где-то нормально. Средняя нагрузка по Екатеринбургу, кстати говоря, — 1,76, а в прошлом году она была 1,65 ставки». Статья по теме «Вообще не представляю, как учителя живут» Шевченко заявил, что вместе со своей командой намерен пересмотреть муниципальную систему поощрения учителей: «Потому что классное руководство у нас стоит 5 тысяч рублей [в месяц], в Москве — 25 тысяч рублей. Понятно, что Москва — это субъект федерации, но надо об этом думать. <…> При этом, кстати, с 1 января 2024-го зарплаты проиндексированы по всей стране на 9,7% педагогическим работникам, а с 1 октября 2024 — 17,5% непедагогический работникам». Воспитатель в детском саду, по данным вице-мэра, при максимальной загрузке зарабатывает около 50 тысяч рублей. «[В среднем же] где-то это 30 тысяч, где-то 40. Плюс огромная ответственность за воспитанников. Когда молодой воспитатель это осознает, и параллельно с этим ритейл предлагает, условно, 70 тысяч, а склад маркетплейса 80 тысяч, и, в принципе, ты там ни за что не отвечаешь, отщелкиваешь товар и все…» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый вице-мэр Екатеринбурга по соцполитике Константин Шевченко заявил, что недоволен зарплатами учителей в школах. По его словам, педагоги, которые берут на себя максимальную нагрузку, получают порядка 70 тысяч рублей, остальные — меньше. А в детсадах ситуация еще хуже. Об этом Шевченко рассказал в большом интервью URA.RU. «Есть учителя, которые получают 70 тысяч. Но это высшая категория, классное руководство и почти две ставки. [Эта проблема] не муниципального уровня, поскольку учителя получают зарплату от государства. Надо понять, почему, например, сегодня многие учителя начальных классов имеют два класса? Я вообще не представляю, как они живут. Вы представляете объемы, особенно, например, в школах возле новостроек, когда у тебя там под 30 человек? Это тетради, это родители, это дети, я не знаю, как они вообще выживают», — сказал Шевченко. Отвечая на вопрос, 70 тысяч рублей при двух ставках — это много или мало, чиновник заявил: «Конечно, мало. При одной ставке это где-то нормально. Средняя нагрузка по Екатеринбургу, кстати говоря, — 1,76, а в прошлом году она была 1,65 ставки». Шевченко заявил, что вместе со своей командой намерен пересмотреть муниципальную систему поощрения учителей: «Потому что классное руководство у нас стоит 5 тысяч рублей [в месяц], в Москве — 25 тысяч рублей. Понятно, что Москва — это субъект федерации, но надо об этом думать. <…> При этом, кстати, с 1 января 2024-го зарплаты проиндексированы по всей стране на 9,7% педагогическим работникам, а с 1 октября 2024 — 17,5% непедагогический работникам». Воспитатель в детском саду, по данным вице-мэра, при максимальной загрузке зарабатывает около 50 тысяч рублей. «[В среднем же] где-то это 30 тысяч, где-то 40. Плюс огромная ответственность за воспитанников. Когда молодой воспитатель это осознает, и параллельно с этим ритейл предлагает, условно, 70 тысяч, а склад маркетплейса 80 тысяч, и, в принципе, ты там ни за что не отвечаешь, отщелкиваешь товар и все…»