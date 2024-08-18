ВС РФ освободили Свиридоновку в ДНР

Российские военные осовободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщили в МО РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Населенный пункт Свиридоновка освобожден российским войсками на донецком направлении. Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны РФ.
«Освобождена Свиридоновка», — сообщили в военном ведомстве. Этот населенный пункт находится на покровском направлении в ДНР. Контроль над ним был взят подразделениями группировки войск «Центр».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.