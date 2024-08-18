ВС РФ освободили Свиридоновку в ДНР

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, вс рф, сво, армия россии, штурмовики, военный
Российские военные осовободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщили в МО РФ Фото:
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Населенный пункт Свиридоновка освобожден российским войсками на донецком направлении. Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны РФ.

«Освобождена Свиридоновка», — сообщили в военном ведомстве. Этот населенный пункт находится на покровском направлении в ДНР. Контроль над ним был взят подразделениями группировки войск «Центр».

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Населенный пункт Свиридоновка освобожден российским войсками на донецком направлении. Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны РФ. «Освобождена Свиридоновка», — сообщили в военном ведомстве. Этот населенный пункт находится на покровском направлении в ДНР. Контроль над ним был взят подразделениями группировки войск «Центр».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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