17 августа 2024

«Плюсов пока больше»: во власти Екатеринбурга высказались против отмены ЕГЭ

Вице-мэр Екатеринбурга Шевченко заявил, что ЕГЭ надо сохранить
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Экзамен ЕГЭ по химии. Курган, егэ, экзамен, экзамен егэ
Серьезная дискуссия об отмене ЕГЭ длится несколько месяцев Фото:

Вице-мэр Екатеринбурга Константин Шевченко, с июня курирующий образование, высказался за сохранение ЕГЭ. Свою позицию он обозначил в большом интервью URA.RU.

«Если кратко, я „за“. На мой взгляд, плюсов пока больше, чем минусов. Особенно для ребят из очень отдаленных территорий. В условиях роста общего уровня подготовки школьников они получают возможность на равных конкурировать со сверстниками из мегаполисов. <…> С точки зрения целесообразности и эффективности — по мне, все достаточно разумно. Формат позволяет, благодаря элементу „лотереи“, определить реальный уровень знаний, а не способности заучивать определенный материал», — заявил Шевченко.

В этом году в Екатеринбурге зафиксировано рекордное количество стобалльников — 118. В 2023-м их было 68.

В июне депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли законопроект об отмене ЕГЭ с 1 января 2025 года. По их замыслу, нужно вернуть традиционные госэкзамены для выпускников.

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Вице-мэр Екатеринбурга Константин Шевченко, с июня курирующий образование, высказался за сохранение ЕГЭ. Свою позицию он обозначил в большом интервью URA.RU. «Если кратко, я „за“. На мой взгляд, плюсов пока больше, чем минусов. Особенно для ребят из очень отдаленных территорий. В условиях роста общего уровня подготовки школьников они получают возможность на равных конкурировать со сверстниками из мегаполисов. <…> С точки зрения целесообразности и эффективности — по мне, все достаточно разумно. Формат позволяет, благодаря элементу „лотереи“, определить реальный уровень знаний, а не способности заучивать определенный материал», — заявил Шевченко. В этом году в Екатеринбурге зафиксировано рекордное количество стобалльников — 118. В 2023-м их было 68. В июне депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли законопроект об отмене ЕГЭ с 1 января 2025 года. По их замыслу, нужно вернуть традиционные госэкзамены для выпускников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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