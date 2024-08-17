«Плюсов пока больше»: во власти Екатеринбурга высказались против отмены ЕГЭ

Вице-мэр Екатеринбурга Константин Шевченко, с июня курирующий образование, высказался за сохранение ЕГЭ. Свою позицию он обозначил в большом интервью URA.RU.
«Если кратко, я „за“. На мой взгляд, плюсов пока больше, чем минусов. Особенно для ребят из очень отдаленных территорий. В условиях роста общего уровня подготовки школьников они получают возможность на равных конкурировать со сверстниками из мегаполисов. <…> С точки зрения целесообразности и эффективности — по мне, все достаточно разумно. Формат позволяет, благодаря элементу „лотереи“, определить реальный уровень знаний, а не способности заучивать определенный материал», — заявил Шевченко.
В этом году в Екатеринбурге зафиксировано рекордное количество стобалльников — 118. В 2023-м их было 68.
В июне депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли законопроект об отмене ЕГЭ с 1 января 2025 года. По их замыслу, нужно вернуть традиционные госэкзамены для выпускников.
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