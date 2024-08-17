17 августа 2024
16 августа 2024

В Тюмени заметно подорожал кофе

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени на 15% подорожал латте
В Тюмени на 15% подорожал латте Фото:

В Тюменских кофейнях подняли цены на напитки. Сильнее всего рост заметен у американо и капучино. Несмотря на это, спрос только увеличился, сообщили аналитики «Контур.Маркета».

«Подорожали все распространенные напитки на основе кофе… Сильнее всего подорожали американо и капучино… При этом спрос вырос на все напитки», — рассказали эксперты «РБК Тюмень».

Подорожание объясняется неурожайным годом и проблемами с логистикой. Сейчас американо в Тюменских кофейнях стоит в среднем 172 рубля (это +9%, по сравнению с прошлым годом), капучино — 213 рублей (+13%), латте — 207 (+15%), эспрессо —167 (+8%), а бамбл, фильтр-кофе, флэт уай и тому подобные напитки подорожали в среднем на 14 рублей или 12%. Также в Тюменской области подорожали сахар, сливочное масло и хлеб. Средний рост стоимости различных товаров и услуг составил около 3,7%.

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В Тюменских кофейнях подняли цены на напитки. Сильнее всего рост заметен у американо и капучино. Несмотря на это, спрос только увеличился, сообщили аналитики «Контур.Маркета». «Подорожали все распространенные напитки на основе кофе… Сильнее всего подорожали американо и капучино… При этом спрос вырос на все напитки», — рассказали эксперты «РБК Тюмень». Подорожание объясняется неурожайным годом и проблемами с логистикой. Сейчас американо в Тюменских кофейнях стоит в среднем 172 рубля (это +9%, по сравнению с прошлым годом), капучино — 213 рублей (+13%), латте — 207 (+15%), эспрессо —167 (+8%), а бамбл, фильтр-кофе, флэт уай и тому подобные напитки подорожали в среднем на 14 рублей или 12%. Также в Тюменской области подорожали сахар, сливочное масло и хлеб. Средний рост стоимости различных товаров и услуг составил около 3,7%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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