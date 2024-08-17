В Тюмени заметно подорожал кофе

В Тюменских кофейнях подняли цены на напитки. Сильнее всего рост заметен у американо и капучино. Несмотря на это, спрос только увеличился, сообщили аналитики «Контур.Маркета».
«Подорожали все распространенные напитки на основе кофе… Сильнее всего подорожали американо и капучино… При этом спрос вырос на все напитки», — рассказали эксперты «РБК Тюмень».
Подорожание объясняется неурожайным годом и проблемами с логистикой. Сейчас американо в Тюменских кофейнях стоит в среднем 172 рубля (это +9%, по сравнению с прошлым годом), капучино — 213 рублей (+13%), латте — 207 (+15%), эспрессо —167 (+8%), а бамбл, фильтр-кофе, флэт уай и тому подобные напитки подорожали в среднем на 14 рублей или 12%. Также в Тюменской области подорожали сахар, сливочное масло и хлеб. Средний рост стоимости различных товаров и услуг составил около 3,7%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!