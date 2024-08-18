Выплаты без заявлений: что изменится для пенсионеров в 2026 году

Пенсионерам облегчат получение выплат в 2026 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь 400-летия. Тюмень, газон, трава, жара, мужчина, пенсионеры
Пенсионеры смогут получать пенсию в беззаявительном порядке, сообщили в Министерстве труда Фото:

Пенсионеры смогут получать пенсию автоматически с 2026 года. Для этого не нужно будет подавать заявление. Это следует из данных законопроекта Минтруда РФ. Отмечается, что в ведомстве также предложили засчитывать в стаж «не страховые случаи».

«Минтруд предложил автоматически назначать и страховые пенсии по старости. Правда, коснется новшество не всех пенсионеров, а только тех, кто выходит на пенсию на общих основания», — передает издание «Парламентская газета». Отмечается, что россияне также имеют право уйти на пенсию позже, тем самым увеличив размер выплат.

Минтруд также предложили засчитывать в стаж «не страховые случаи», которые произошли после того, как человек вышел на пенсию. Исключение составят случаи по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет. Предполагается, что законопроект поможет женщинам, которые получили пенсию по инвалидности и родили ребенка.

Ранее доцент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что с августа повысятся пенсии у работающих пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, членов летных экипажей и работников угольной отрасли, а также получателей накопительных пенсий.

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Пенсионеры смогут получать пенсию автоматически с 2026 года. Для этого не нужно будет подавать заявление. Это следует из данных законопроекта Минтруда РФ. Отмечается, что в ведомстве также предложили засчитывать в стаж «не страховые случаи». «Минтруд предложил автоматически назначать и страховые пенсии по старости. Правда, коснется новшество не всех пенсионеров, а только тех, кто выходит на пенсию на общих основания», — передает издание «Парламентская газета». Отмечается, что россияне также имеют право уйти на пенсию позже, тем самым увеличив размер выплат. Минтруд также предложили засчитывать в стаж «не страховые случаи», которые произошли после того, как человек вышел на пенсию. Исключение составят случаи по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет. Предполагается, что законопроект поможет женщинам, которые получили пенсию по инвалидности и родили ребенка. Ранее доцент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что с августа повысятся пенсии у работающих пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, членов летных экипажей и работников угольной отрасли, а также получателей накопительных пенсий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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