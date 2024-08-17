О причинах ДТП не сообщается (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на участке трассы А-310 произошла массовая авария с участием легковых автомобилей. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Массовая авария с участием как минимум семи легковых автомобилей. ДТП произошло на разворотной площадке в районе поселка Синеглазово», — рассказал читатель и прислал видео. Дозвонится до Госавтоинспекции по региону URA.RU не удалось.

Ранее произошла жуткая авария на 1833 километре автодороги «Москва-Челябинск», в которой погибло четыре человека из-за лопнувшей шины фуры. Одной из погибших оказалась 10-летняя девочка.