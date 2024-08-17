17 августа 2024

В Челябинске массовая авария с участием легковых автомобилей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Весна опять пришла. Челябинск, знак аварийной остановки, дтп, авария, дорожно-транспортное происшествие
О причинах ДТП не сообщается (фото из архива) Фото:

В Челябинске на участке трассы А-310 произошла массовая авария с участием легковых автомобилей. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Массовая авария с участием как минимум семи легковых автомобилей. ДТП произошло на разворотной площадке в районе поселка Синеглазово», — рассказал читатель и прислал видео. Дозвонится до Госавтоинспекции по региону URA.RU не удалось.

Ранее произошла жуткая авария на 1833 километре автодороги «Москва-Челябинск», в которой погибло четыре человека из-за лопнувшей шины фуры. Одной из погибших оказалась 10-летняя девочка.

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В Челябинске на участке трассы А-310 произошла массовая авария с участием легковых автомобилей. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Массовая авария с участием как минимум семи легковых автомобилей. ДТП произошло на разворотной площадке в районе поселка Синеглазово», — рассказал читатель и прислал видео. Дозвонится до Госавтоинспекции по региону URA.RU не удалось. Ранее произошла жуткая авария на 1833 километре автодороги «Москва-Челябинск», в которой погибло четыре человека из-за лопнувшей шины фуры. Одной из погибших оказалась 10-летняя девочка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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