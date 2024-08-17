Происшествия Бастрыкин поручил возбудить дело на подростков, избивших детей в Екатеринбурге 18 августа 2024 в 22:42 Размер текста - 17 + Александр Бастрыкин поручил доложить об установленных обстоятельствах Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение о возбуждении уголовного дела после нападения подростков на детей в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В соцмедиа сообщается, что в Екатеринбурге подростки избили сверстников. По словам очевидца событий, нападавшие являются мигрантами… Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», — сказано в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел 17 августа на улице Первомайская, 76. Очевидцы рассказали, что подростки толпой избили детей. Следственные органы Свердловской области уже проводят процессуальную проверку по данному случаю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение о возбуждении уголовного дела после нападения подростков на детей в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В соцмедиа сообщается, что в Екатеринбурге подростки избили сверстников. По словам очевидца событий, нападавшие являются мигрантами… Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», — сказано в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел 17 августа на улице Первомайская, 76. Очевидцы рассказали, что подростки толпой избили детей. Следственные органы Свердловской области уже проводят процессуальную проверку по данному случаю. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям