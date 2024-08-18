Суд рассмотрит отмену приговора жене главреда «Новой газеты — Европа»* Мартыновой за покушение

Жене главреда «Новой газеты — Европа»* Мартыновой рассмотрят отмену приговора

19 августа 2024 в 00:33 Размер текста - 17 +

Дочь не согласна с приговором для матери (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Апелляционный суд рассмотрит возможность отмены приговора по делу Антонины Федоровой (Мартыновой), которую осудили на девять лет за попытку убийства дочери. Отменить приговор просит потерпевшая и адвокаты осужденной. «21 августа Апелляционный суд рассмотрит возможность отмены приговора по резонансному делу Антонины Федоровой (Мартыновой), осужденной на девять лет колонии за попытку убийства своей малолетней дочери… Потерпевшая просит вышестоящую инстанцию отменить приговор. На пересмотре дела настаивают и адвокаты осужденной, заявляя о многочисленных нарушениях, которые, по их мнению, были допущены в ходе процесса», — пишет « Коммерсант ». Происшествие случилось 26 февраля 2007 года рано утром в общежитии на улице Космонавтов в Великом Новгороде. Мартынова приехала туда с двухлетней дочерью Алисой в гости к матери. 21-летняя девушка сбросила дочь с лестницы третьего этажа, чтобы она не мешала ей устраивать личную жизнь, полагает обвинение. Мартынова настаивает, что это был несчастный случай — дочь выскочила из квартиры и упала с лестницы, пока мать чистила зубы в ванной. Вердикт о виновности был вынесен еще в 2008 году. Мартынова не явилась на оглашение приговора и 16 лет находилась в розыске вместе с дочерью. Вскоре она вышла замуж за Кирилла Мартынова** (признан иноагентом, ныне главный редактор издания «Новая газета Европа», признанного нежелательной организацией). Задержали женщину в апреле 2024 года в Ставрополе. После приговора Мартынова развелась с мужем и все эти годы с ним не общалась, также сменила фамилию на Федорову. Новгородский облсуд ранее приговорил к девяти годам колонии Мартынову, обвиняемую в покушении на убийство дочери 17 лет назад. Отмечается, что она будет находиться в колонии общего режима. *«Новая Газета — Европа» признана нежелательной организацией в России. Кирилл Мартынов ** внесен Минюстом России в реестр иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Апелляционный суд рассмотрит возможность отмены приговора по делу Антонины Федоровой (Мартыновой), которую осудили на девять лет за попытку убийства дочери. Отменить приговор просит потерпевшая и адвокаты осужденной. «21 августа Апелляционный суд рассмотрит возможность отмены приговора по резонансному делу Антонины Федоровой (Мартыновой), осужденной на девять лет колонии за попытку убийства своей малолетней дочери… Потерпевшая просит вышестоящую инстанцию отменить приговор. На пересмотре дела настаивают и адвокаты осужденной, заявляя о многочисленных нарушениях, которые, по их мнению, были допущены в ходе процесса», — пишет «Коммерсант». Происшествие случилось 26 февраля 2007 года рано утром в общежитии на улице Космонавтов в Великом Новгороде. Мартынова приехала туда с двухлетней дочерью Алисой в гости к матери. 21-летняя девушка сбросила дочь с лестницы третьего этажа, чтобы она не мешала ей устраивать личную жизнь, полагает обвинение. Мартынова настаивает, что это был несчастный случай — дочь выскочила из квартиры и упала с лестницы, пока мать чистила зубы в ванной. Вердикт о виновности был вынесен еще в 2008 году. Мартынова не явилась на оглашение приговора и 16 лет находилась в розыске вместе с дочерью. Вскоре она вышла замуж за Кирилла Мартынова** (признан иноагентом, ныне главный редактор издания «Новая газета Европа», признанного нежелательной организацией). Задержали женщину в апреле 2024 года в Ставрополе. После приговора Мартынова развелась с мужем и все эти годы с ним не общалась, также сменила фамилию на Федорову. Новгородский облсуд ранее приговорил к девяти годам колонии Мартынову, обвиняемую в покушении на убийство дочери 17 лет назад. Отмечается, что она будет находиться в колонии общего режима. *«Новая Газета — Европа» признана нежелательной организацией в России. Кирилл Мартынов ** внесен Минюстом России в реестр иноагентов