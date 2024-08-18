Под Ростовом ввели режим повышенной готовности из-за пожара после атаки ВСУ

19 августа 2024 в 00:31 Размер текста - 17 +

Сейчас угрозы для жилых домов и прилегающих объектов нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пролетарском районе Ростовской области объявлен режим повышенной готовности из-за пожара на промышленных складах, вызванного падением обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. «Продолжается тушение пожара на промскладе в Пролетарске. Задействованы все необходимые силы и средства, в том числе три пожарных поезда. На месте находится мой заместитель Сергей Бодряков, который координирует взаимодействие всех служб. На территории Пролетарского района введен режим повышенной готовности», — написал Голубев в своем telegram-канале. Василий Голубев также подчеркнул, что в настоящий момент угрозы для жилых домов и прилегающих объектов нет, и ситуация находится под контролем. На территории Пролетарского района Ростовской области 18 августа произошло возгорание дизельного топлива на промышленных складах после отражения атаки БПЛА силами ПВО, напоминает телеканал 360. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. ПО его словам, тушение пожара приостанавливалось из-за повторной атаки БПЛА, но пострадавших нет», — уточнил Голубев. Пожарные подразделения продолжают работы по ликвидации возгорания, и ситуация находится под контролем региональных властей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пролетарском районе Ростовской области объявлен режим повышенной готовности из-за пожара на промышленных складах, вызванного падением обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. «Продолжается тушение пожара на промскладе в Пролетарске. Задействованы все необходимые силы и средства, в том числе три пожарных поезда. На месте находится мой заместитель Сергей Бодряков, который координирует взаимодействие всех служб. На территории Пролетарского района введен режим повышенной готовности», — написал Голубев в своем telegram-канале. Василий Голубев также подчеркнул, что в настоящий момент угрозы для жилых домов и прилегающих объектов нет, и ситуация находится под контролем. На территории Пролетарского района Ростовской области 18 августа произошло возгорание дизельного топлива на промышленных складах после отражения атаки БПЛА силами ПВО, напоминает телеканал 360. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. ПО его словам, тушение пожара приостанавливалось из-за повторной атаки БПЛА, но пострадавших нет», — уточнил Голубев. Пожарные подразделения продолжают работы по ликвидации возгорания, и ситуация находится под контролем региональных властей.