Онколог назвал три неочевидных причины развития рака толстой кишки

Доктор Камат: диеты, ожирение, малоподвижность — причины раннего рака кишечника

19 августа 2024 в 08:51 Размер текста - 17 +

Сидячий образ жизни может спровоцировать рак толстой кишки Фото: Илья Московец © URA.RU Среди основных причин развития рака толстой кишки у молодых людей: диеты, ожирение и сидячий образ жизни. Об этом сообщил онколог Кливлендского специализированного центра Сунил Камат в интервью британскому изданию. «Последний прорыв его команды, опубликованный в медицинском журнале в прошлом месяце, подтверждает, что всему виной диеты, а не факторы окружающей среды», — написали в DailyMail со ссылкой на слова Камата. Изменения образа жизни становятся все более значимыми, особенно среди людей в возрасте от 20 до 40 лет, уточнил онколог. В своем исследовании доктор Камат подчеркнул, что большинство молодых пациентов в его центре страдают либо ожирением, либо проводят большую часть своих дней сидя, например, на офисной работе. Было показано, что эти два фактора повышают уровень инсулина и других гормонов в крови, что может привести к росту рака. Растущее число случаев рака толстой кишки среди молодежи связано с изменениями в образе жизни и питании. Исследования его центра показывают, что молодые люди часто имеют более высокий уровень метаболитов, образующихся при переваривании белка и аминокислот, что может способствовать развитию опухолей. Ранее женщина, которая перенесла рак кишечника четвертой стадии, поделилась четырьмя симптомами, предшествовавшими ее диагнозу: боль в левой части живота и таза, усталость, изменения в работе кишечника с кровью в стуле, а также потеря аппетита и необъяснимая потеря веса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди основных причин развития рака толстой кишки у молодых людей: диеты, ожирение и сидячий образ жизни. Об этом сообщил онколог Кливлендского специализированного центра Сунил Камат в интервью британскому изданию. «Последний прорыв его команды, опубликованный в медицинском журнале в прошлом месяце, подтверждает, что всему виной диеты, а не факторы окружающей среды», — написали в DailyMail со ссылкой на слова Камата. Изменения образа жизни становятся все более значимыми, особенно среди людей в возрасте от 20 до 40 лет, уточнил онколог. В своем исследовании доктор Камат подчеркнул, что большинство молодых пациентов в его центре страдают либо ожирением, либо проводят большую часть своих дней сидя, например, на офисной работе. Было показано, что эти два фактора повышают уровень инсулина и других гормонов в крови, что может привести к росту рака. Растущее число случаев рака толстой кишки среди молодежи связано с изменениями в образе жизни и питании. Исследования его центра показывают, что молодые люди часто имеют более высокий уровень метаболитов, образующихся при переваривании белка и аминокислот, что может способствовать развитию опухолей. Ранее женщина, которая перенесла рак кишечника четвертой стадии, поделилась четырьмя симптомами, предшествовавшими ее диагнозу: боль в левой части живота и таза, усталость, изменения в работе кишечника с кровью в стуле, а также потеря аппетита и необъяснимая потеря веса.