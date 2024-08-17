Пережившая рак кишечника предупредила о 4 ранних симптомах, которые нельзя игнорировать

Женщина, пережившая рак кишечника четвертой стадии, обратилась к публике с предупреждением о ранних признаках заболевания, которые не следует игнорировать. Она рассказала о четырех симптомах, которые испытала до того, как ей поставили диагноз.
«Первым признаком была боль в левой части живота и таза, которую я долгое время считала инфекцией мочевыводящих путей. Во-вторых, для меня это была усталость. Третий: позывы кишечника и кровь в стуле. К четвертому отнесу отсутствие аппетита и необъяснимую потерю веса», — цитирует известную под ником EllieWilcock0 в соцсети TikTok издание Mirror.
Ранее издание Mirror рассказало, как женщина едва не погибла от рака из-за «стыдных» сигналов организма. Она перечислила такие симптомы, как вздутие живота, нерегулярное опорожнение кишечника, боли в животе и запор. Во время осмотра врачи обнаружили у пациентки пятисантиметровую опухоль.
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