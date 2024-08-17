17 августа 2024

Пережившая рак кишечника предупредила о 4 ранних симптомах, которые нельзя игнорировать

Mirror: потеря аппетита может сигнализировать о раке кишечника
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина отметила, что при первых симптомах необходимо пройти обследование (архивное фото) Фото:

Женщина, пережившая рак кишечника четвертой стадии, обратилась к публике с предупреждением о ранних признаках заболевания, которые не следует игнорировать. Она рассказала о четырех симптомах, которые испытала до того, как ей поставили диагноз.

«Первым признаком была боль в левой части живота и таза, которую я долгое время считала инфекцией мочевыводящих путей. Во-вторых, для меня это была усталость. Третий: позывы кишечника и кровь в стуле. К четвертому отнесу отсутствие аппетита и необъяснимую потерю веса», — цитирует известную под ником EllieWilcock0 в соцсети TikTok издание Mirror.

Ранее издание Mirror рассказало, как женщина едва не погибла от рака из-за «стыдных» сигналов организма. Она перечислила такие симптомы, как вздутие живота, нерегулярное опорожнение кишечника, боли в животе и запор. Во время осмотра врачи обнаружили у пациентки пятисантиметровую опухоль.

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Женщина, пережившая рак кишечника четвертой стадии, обратилась к публике с предупреждением о ранних признаках заболевания, которые не следует игнорировать. Она рассказала о четырех симптомах, которые испытала до того, как ей поставили диагноз. «Первым признаком была боль в левой части живота и таза, которую я долгое время считала инфекцией мочевыводящих путей. Во-вторых, для меня это была усталость. Третий: позывы кишечника и кровь в стуле. К четвертому отнесу отсутствие аппетита и необъяснимую потерю веса», — цитирует известную под ником EllieWilcock0 в соцсети TikTok издание Mirror. Ранее издание Mirror рассказало, как женщина едва не погибла от рака из-за «стыдных» сигналов организма. Она перечислила такие симптомы, как вздутие живота, нерегулярное опорожнение кишечника, боли в животе и запор. Во время осмотра врачи обнаружили у пациентки пятисантиметровую опухоль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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