18 августа 2024
17 августа 2024

В Кургане подросток на мопеде попал в аварию

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Курганский подросток столкнулся с двумя машинами Фото:

На улице Достоевского в Кургане произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Водитель ехал на автомобиле ВАЗ 21102 и при повороте налево создал помеху мопеду Motoland SCOUT 11, в результате чего произошла авария. Об этом сообщается корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Кургану.

«В 16:25, в районе дома №65 на улице Достоевского, водитель ВАЗ 21102 не уступил дорогу мопеду, двигавшемуся навстречу. Это привело к столкновению и последующему наезду мопеда на стоящий автомобиль DODGE CALIBER», — сообщили в Госавтоинспекции.

В результате аварии молодой водитель мопеда получил телесные повреждения. Госавтоинспекция также напоминает родителям о необходимости ограничения доступа детей к управлению мототранспортом до достижения 16 лет и получения прав соответствующей категории, подчеркивая опасность таких ситуаций на дорогах.

Ранее URA.RU писало, что в Кетовском округе, который часто называют «курганской Рублевкой», 9-летний ребенок на квадроцикле устроил ДТП. Несовершеннолетний не справился с управлением и врезался ворота.

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На улице Достоевского в Кургане произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Водитель ехал на автомобиле ВАЗ 21102 и при повороте налево создал помеху мопеду Motoland SCOUT 11, в результате чего произошла авария. Об этом сообщается корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Кургану. «В 16:25, в районе дома №65 на улице Достоевского, водитель ВАЗ 21102 не уступил дорогу мопеду, двигавшемуся навстречу. Это привело к столкновению и последующему наезду мопеда на стоящий автомобиль DODGE CALIBER», — сообщили в Госавтоинспекции. В результате аварии молодой водитель мопеда получил телесные повреждения. Госавтоинспекция также напоминает родителям о необходимости ограничения доступа детей к управлению мототранспортом до достижения 16 лет и получения прав соответствующей категории, подчеркивая опасность таких ситуаций на дорогах. Ранее URA.RU писало, что в Кетовском округе, который часто называют «курганской Рублевкой», 9-летний ребенок на квадроцикле устроил ДТП. Несовершеннолетний не справился с управлением и врезался ворота.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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