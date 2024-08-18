В Кургане подросток на мопеде попал в аварию

19 августа 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

Курганский подросток столкнулся с двумя машинами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На улице Достоевского в Кургане произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Водитель ехал на автомобиле ВАЗ 21102 и при повороте налево создал помеху мопеду Motoland SCOUT 11, в результате чего произошла авария. Об этом сообщается корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Кургану. «В 16:25, в районе дома №65 на улице Достоевского, водитель ВАЗ 21102 не уступил дорогу мопеду, двигавшемуся навстречу. Это привело к столкновению и последующему наезду мопеда на стоящий автомобиль DODGE CALIBER», — сообщили в Госавтоинспекции. В результате аварии молодой водитель мопеда получил телесные повреждения. Госавтоинспекция также напоминает родителям о необходимости ограничения доступа детей к управлению мототранспортом до достижения 16 лет и получения прав соответствующей категории, подчеркивая опасность таких ситуаций на дорогах. Ранее URA.RU писало, что в Кетовском округе, который часто называют «курганской Рублевкой», 9-летний ребенок на квадроцикле устроил ДТП. Несовершеннолетний не справился с управлением и врезался ворота. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На улице Достоевского в Кургане произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Водитель ехал на автомобиле ВАЗ 21102 и при повороте налево создал помеху мопеду Motoland SCOUT 11, в результате чего произошла авария. Об этом сообщается корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Кургану. «В 16:25, в районе дома №65 на улице Достоевского, водитель ВАЗ 21102 не уступил дорогу мопеду, двигавшемуся навстречу. Это привело к столкновению и последующему наезду мопеда на стоящий автомобиль DODGE CALIBER», — сообщили в Госавтоинспекции. В результате аварии молодой водитель мопеда получил телесные повреждения. Госавтоинспекция также напоминает родителям о необходимости ограничения доступа детей к управлению мототранспортом до достижения 16 лет и получения прав соответствующей категории, подчеркивая опасность таких ситуаций на дорогах. Ранее URA.RU писало, что в Кетовском округе, который часто называют «курганской Рублевкой», 9-летний ребенок на квадроцикле устроил ДТП. Несовершеннолетний не справился с управлением и врезался ворота.