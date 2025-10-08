Во Франции парламент принял решение по импичменту Макрона

Бюро Национального собрания Франции отклонило предложение левой оппозиции об отставке президента Эммануэля Макрона. Решение было принято в среду на утреннем заседании парламента, сообщает издание Figaro.
«Собравшись сегодня утром, депутаты, члены бюро Национального собрания, решили не принимать предложение об отставке Эммануэля Макрона, внесенное партией „Непокорившаяся Франция“, — пишет издание. Информацию передает РИА Новости.
Это уже вторая за 2024 год попытка оппозиции отстранить Макрона от власти. Голосование прошло на фоне обострения политического кризиса во Франции, вызванного недавней отставкой премьер-министра Себастьяна Лекорню.
Ранее Бюро Национального собрания Франции уже рассматривало предложение об импичменте президента Макрона, инициированное партией «Непокорившаяся Франция». Эта попытка стала второй за 2024 год и была связана с растущим недовольством политическим курсом главы государства, а также с обострением внутриполитического кризиса и массовыми протестами против бюджетных сокращений и социальных реформ.
