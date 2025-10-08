Против блогера Павла Сюткина возбуждено уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Павла Сюткина. Об этом сообщает столичный СК.
«Черемушкинским межрайонным следственным отделом <...> возбуждено уголовное дело в отношении блогера Павла Сюткина», — говорится в официальном telegram-канале СК. Сюткин подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.
Поводом для возбуждения дела стали публикации, размещенные блогером в его telegram-канале. Согласно заключениям психолого-лингвистических исследований, эти материалы содержали сведения, признанные заведомо ложными. Речь идет о распространении информации о действиях российских ВС против мирного населения Украины.
В настоящее время Сюткин доставлен в подразделение столичного Следственного комитета для проведения следственных действий. В ближайшее время ему будет официально предъявлено обвинение, после чего следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения.
