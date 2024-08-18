Екатеринбуржцы скрутили киргиза, который домогался до 13-летней школьницы

В Екатеринбурге прохожие скрутили гражданина Киргизии, который домогался до 13-летней девочки. Он оказался сотрудником склада Wildberries. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к следствию.
«Школьница вечером 18 августа сидела на скамейке возле Дворца молодежи, когда к ней рядом подсел неизвестный. Далее он, как говорится на юридическом языке, совершил действия сексуального характера и ушел. Девочка испугалась и сообщила о случившемся прохожим. Те не растерялись, скрутили мужчину на автобусной остановке и вызвали полицию», — рассказал собеседник агентства.
Пойманным оказался 39-летний гражданин Киргизии, который в Екатеринбурге работает электромонтажником на складе Wildberries. Пока неизвестно, находится ли он на территории России законно. Сейчас иностранец сидит в специальном помещении содержания задержанных лиц. Материалы полицейской проверки переданы в свердловский следственный комитет. Там от комментария воздержались
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!