18 августа 2024

Екатеринбуржцы скрутили киргиза, который домогался до 13-летней школьницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Протесты мигрантов в поселке Кольцово. Екатеринбург, умвд, полицейская машина, полиция, полицейский
Иностранного гражданина передали в руки силовиков (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге прохожие скрутили гражданина Киргизии, который домогался до 13-летней девочки. Он оказался сотрудником склада Wildberries. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к следствию.

«Школьница вечером 18 августа сидела на скамейке возле Дворца молодежи, когда к ней рядом подсел неизвестный. Далее он, как говорится на юридическом языке, совершил действия сексуального характера и ушел. Девочка испугалась и сообщила о случившемся прохожим. Те не растерялись, скрутили мужчину на автобусной остановке и вызвали полицию», — рассказал собеседник агентства.

Пойманным оказался 39-летний гражданин Киргизии, который в Екатеринбурге работает электромонтажником на складе Wildberries. Пока неизвестно, находится ли он на территории России законно. Сейчас иностранец сидит в специальном помещении содержания задержанных лиц. Материалы полицейской проверки переданы в свердловский следственный комитет. Там от комментария воздержались

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В Екатеринбурге прохожие скрутили гражданина Киргизии, который домогался до 13-летней девочки. Он оказался сотрудником склада Wildberries. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «Школьница вечером 18 августа сидела на скамейке возле Дворца молодежи, когда к ней рядом подсел неизвестный. Далее он, как говорится на юридическом языке, совершил действия сексуального характера и ушел. Девочка испугалась и сообщила о случившемся прохожим. Те не растерялись, скрутили мужчину на автобусной остановке и вызвали полицию», — рассказал собеседник агентства. Пойманным оказался 39-летний гражданин Киргизии, который в Екатеринбурге работает электромонтажником на складе Wildberries. Пока неизвестно, находится ли он на территории России законно. Сейчас иностранец сидит в специальном помещении содержания задержанных лиц. Материалы полицейской проверки переданы в свердловский следственный комитет. Там от комментария воздержались
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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