В центре Екатеринбурга мигрант домогался девочек. Видео

19 августа 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

Прохожие задержали мужчину, пристававшего к детям (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на проспекте Ленина 18 августа мигрант домогался 12 — 13-летних девочек. На это среагировали прохожие и передали мужчину сотрудникам полиции, дежурившим возле военкомата. Об этом рассказал руководитель свердловского отделения «Народного фронта» Вадим Савин. «Стал свидетелем того, как очередной высококвалифицированный специалист приставал к девочкам 12-13 лет! В центре города, никого не боясь. Вместе с прохожими довели его до Военного комиссариата и передали полиции», — написал Савин в своем telegram-канале. По его словам, на место приехали родители одной из девочек и написали заявление в полицию. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на проспекте Ленина 18 августа мигрант домогался 12 — 13-летних девочек. На это среагировали прохожие и передали мужчину сотрудникам полиции, дежурившим возле военкомата. Об этом рассказал руководитель свердловского отделения «Народного фронта» Вадим Савин. «Стал свидетелем того, как очередной высококвалифицированный специалист приставал к девочкам 12-13 лет! В центре города, никого не боясь. Вместе с прохожими довели его до Военного комиссариата и передали полиции», — написал Савин в своем telegram-канале. По его словам, на место приехали родители одной из девочек и написали заявление в полицию. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.