18 августа 2024

В центре Екатеринбурга мигрант домогался девочек. Видео

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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, детская площадка, педофил
Прохожие задержали мужчину, пристававшего к детям (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на проспекте Ленина 18 августа мигрант домогался 12 — 13-летних девочек. На это среагировали прохожие и передали мужчину сотрудникам полиции, дежурившим возле военкомата. Об этом рассказал руководитель свердловского отделения «Народного фронта» Вадим Савин.

«Стал свидетелем того, как очередной высококвалифицированный специалист приставал к девочкам 12-13 лет! В центре города, никого не боясь. Вместе с прохожими довели его до Военного комиссариата и передали полиции», — написал Савин в своем telegram-канале.

По его словам, на место приехали родители одной из девочек и написали заявление в полицию. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.

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В Екатеринбурге на проспекте Ленина 18 августа мигрант домогался 12 — 13-летних девочек. На это среагировали прохожие и передали мужчину сотрудникам полиции, дежурившим возле военкомата. Об этом рассказал руководитель свердловского отделения «Народного фронта» Вадим Савин. «Стал свидетелем того, как очередной высококвалифицированный специалист приставал к девочкам 12-13 лет! В центре города, никого не боясь. Вместе с прохожими довели его до Военного комиссариата и передали полиции», — написал Савин в своем telegram-канале. По его словам, на место приехали родители одной из девочек и написали заявление в полицию. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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