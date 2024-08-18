18 августа 2024

По факту ДТП под Чебаркулем, в котором погибло четыре человека, возбудили дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Следствие по факту смертельного ДТП продолжается Фото:

По факту ДТП на трассе М-5 у Чебаркуля (Челябинская область), в котором погибло четыре человека, возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Следствие продолжается», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Новость по теме
При ДТП с фурой под Челябинском погибло четыре человека

Авария произошла 18 августа на 1832 километре трассы М-5. Установлено, что у фуры разорвало покрышку, в результате чего она наехала на бордюр и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате аварии погибли мужчина 1996 года рождения, его 25-летняя супруга и их 8-месячный ребенок, а также еще один мужчина-пассажир 1996 года рождения.

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По факту ДТП на трассе М-5 у Чебаркуля (Челябинская область), в котором погибло четыре человека, возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Следствие продолжается», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Авария произошла 18 августа на 1832 километре трассы М-5. Установлено, что у фуры разорвало покрышку, в результате чего она наехала на бордюр и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате аварии погибли мужчина 1996 года рождения, его 25-летняя супруга и их 8-месячный ребенок, а также еще один мужчина-пассажир 1996 года рождения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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