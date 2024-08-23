Путину потребовалось полтора часа для реакции на бунт в колонии в Суровикино. Видео

23 августа 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Путину заявили о ситуации в колонии в Суровикино Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области Президент России Владимир Путин спустя полтора часа после захвата преступниками колонии №19 в Волгоградской области заявил, что начальник ФСИН доложил ему о ситуации. Об этом он сообщил на оперативном совещании Совбеза. «Начальник ФСИН доложил мне ситуацию, которая складывается в одном из мест лишения свободы в Волгоградской области. Хотел бы в связи с этим послушать соображения оценки министра внутренних дел, директора ФСБ. [Глава Росгвардии] Виктор Васильевич Золотов будет у меня сейчас, доложит свои оценки, а затем рассмотрим плановый вопрос, подготовленный [главой МВД] Владимиром Александровичем Колокольцевым. Давайте начнем работать», — передал он. Ранее сообщалось о бунте в исправительной колонии №19, где несколько заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, при этом минимум один сотрудник был убит. В результате нападения трое человек получили тяжелые ранения. . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин спустя полтора часа после захвата преступниками колонии №19 в Волгоградской области заявил, что начальник ФСИН доложил ему о ситуации. Об этом он сообщил на оперативном совещании Совбеза. «Начальник ФСИН доложил мне ситуацию, которая складывается в одном из мест лишения свободы в Волгоградской области. Хотел бы в связи с этим послушать соображения оценки министра внутренних дел, директора ФСБ. [Глава Росгвардии] Виктор Васильевич Золотов будет у меня сейчас, доложит свои оценки, а затем рассмотрим плановый вопрос, подготовленный [главой МВД] Владимиром Александровичем Колокольцевым. Давайте начнем работать», — передал он. Ранее сообщалось о бунте в исправительной колонии №19, где несколько заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, при этом минимум один сотрудник был убит. В результате нападения трое человек получили тяжелые ранения. .