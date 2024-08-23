Путину потребовалось полтора часа для реакции на бунт в колонии в Суровикино. Видео

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Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путину заявили о ситуации в колонии в Суровикино Фото:
новость из сюжета
Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

Президент России Владимир Путин спустя полтора часа после захвата преступниками колонии №19 в Волгоградской области заявил, что начальник ФСИН доложил ему о ситуации. Об этом он сообщил на оперативном совещании Совбеза.

«Начальник ФСИН доложил мне ситуацию, которая складывается в одном из мест лишения свободы в Волгоградской области. Хотел бы в связи с этим послушать соображения оценки министра внутренних дел, директора ФСБ. [Глава Росгвардии] Виктор Васильевич Золотов будет у меня сейчас, доложит свои оценки, а затем рассмотрим плановый вопрос, подготовленный [главой МВД] Владимиром Александровичем Колокольцевым. Давайте начнем работать», — передал он.

Ранее сообщалось о бунте в исправительной колонии №19, где несколько заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, при этом минимум один сотрудник был убит. В результате нападения трое человек получили тяжелые ранения.

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Президент России Владимир Путин спустя полтора часа после захвата преступниками колонии №19 в Волгоградской области заявил, что начальник ФСИН доложил ему о ситуации. Об этом он сообщил на оперативном совещании Совбеза. «Начальник ФСИН доложил мне ситуацию, которая складывается в одном из мест лишения свободы в Волгоградской области. Хотел бы в связи с этим послушать соображения оценки министра внутренних дел, директора ФСБ. [Глава Росгвардии] Виктор Васильевич Золотов будет у меня сейчас, доложит свои оценки, а затем рассмотрим плановый вопрос, подготовленный [главой МВД] Владимиром Александровичем Колокольцевым. Давайте начнем работать», — передал он. Ранее сообщалось о бунте в исправительной колонии №19, где несколько заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, при этом минимум один сотрудник был убит. В результате нападения трое человек получили тяжелые ранения. .
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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