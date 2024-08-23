Заключенные устроили бунт в исправительной колонии в Суровикино: главное к этому часу

Заключенные устроили бунт в исправительной колонии в Суровикино

23 августа 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

По данным Shot, колонию захватили четыре человека — один из них террорист Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области Заключенные захватили исправительную колонию №19 в Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии. По последним данным, убит один из сотрудников ФСИН, несколько ранены. Заключенные Захватившие заложников в Волгоградской колонии называют себя членами террористического и запрещенного «ИГ» (запрещенная в РФ террористическая организация), однако эта информация еще уточняется. По данным Shot, колонию захватили четыре человека — один из них террорист (один из нападавших был осужден по статье «Теракт»). К зданию ИК стягиваются силовики. По данным Baza, установлены личности предполагаемых террористов. Это Хусинов Темур 1995 года рождения, Наврузи Рустамчон 2001 года рождения и Тошев Рамзиндин 1995 года рождения. Пострадавшие Новость по теме В Волгоградской области произошел захват колонии: онлайн-трансляция По данным Baza, при захвате колонии в Волгоградской области пострадали начальник колонии Андрей Девятов, сотрудник колонии Роман Пономарев, Юрий Маврин, Алексей Лыгин и заключенный Александр Бойко. Точное количество пострадавших еще не известно. Погибшие По данным RT, есть погибшие. Предварительно, их двое — один сотрудник ФСИН и один заключенный. Сбежавшие Как сообщает Baza, как минимум двум людям удалось убежать от захватчиков. Среди них один сотрудник ИК, один заключенный. Их госпитализировали с резанными и проникающими ранами. Требования захватчиков Для переговоров с захватчиками колонии везут муллу из Волгоградской мечети. По данным Mash, захватчики требуют два млн долларов и вертолет. Реакция властей ФСИН подтвердила происшествия. По сообщению службы, начаты мероприятия по спасению заложников. В Госдуме отреагировали на захват заложников. Депутат Андрей Колесник отметил, что важно спасти жизни сотрудников ФСИН. «Такие ситуации, к сожалению, будут повторяться. Терроризм существует тысячу лет. Властям главное — спасти жизнь заложников. В этой фразе простой и глубокий смысл: жизнь террориста ничего не стоит», — прокомментировал Колесник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заключенные захватили исправительную колонию №19 в Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии. По последним данным, убит один из сотрудников ФСИН, несколько ранены. Захватившие заложников в Волгоградской колонии называют себя членами террористического и запрещенного «ИГ» (запрещенная в РФ террористическая организация), однако эта информация еще уточняется. По данным Shot, колонию захватили четыре человека — один из них террорист (один из нападавших был осужден по статье «Теракт»). К зданию ИК стягиваются силовики. По данным Baza, установлены личности предполагаемых террористов. Это Хусинов Темур 1995 года рождения, Наврузи Рустамчон 2001 года рождения и Тошев Рамзиндин 1995 года рождения. По данным Baza, при захвате колонии в Волгоградской области пострадали начальник колонии Андрей Девятов, сотрудник колонии Роман Пономарев, Юрий Маврин, Алексей Лыгин и заключенный Александр Бойко. Точное количество пострадавших еще не известно. По данным RT, есть погибшие. Предварительно, их двое — один сотрудник ФСИН и один заключенный. Как сообщает Baza, как минимум двум людям удалось убежать от захватчиков. Среди них один сотрудник ИК, один заключенный. Их госпитализировали с резанными и проникающими ранами. Для переговоров с захватчиками колонии везут муллу из Волгоградской мечети. По данным Mash, захватчики требуют два млн долларов и вертолет. ФСИН подтвердила происшествия. По сообщению службы, начаты мероприятия по спасению заложников. В Госдуме отреагировали на захват заложников. Депутат Андрей Колесник отметил, что важно спасти жизни сотрудников ФСИН. «Такие ситуации, к сожалению, будут повторяться. Терроризм существует тысячу лет. Властям главное — спасти жизнь заложников. В этой фразе простой и глубокий смысл: жизнь террориста ничего не стоит», — прокомментировал Колесник.