Заключенные устроили бунт в исправительной колонии в Суровикино: главное к этому часу

Заключенные захватили исправительную колонию №19 в Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии. По последним данным, убит один из сотрудников ФСИН, несколько ранены.
Заключенные
Захватившие заложников в Волгоградской колонии называют себя членами террористического и запрещенного «ИГ» (запрещенная в РФ террористическая организация), однако эта информация еще уточняется. По данным Shot, колонию захватили четыре человека — один из них террорист (один из нападавших был осужден по статье «Теракт»). К зданию ИК стягиваются силовики.
По данным Baza, установлены личности предполагаемых террористов. Это Хусинов Темур 1995 года рождения, Наврузи Рустамчон 2001 года рождения и Тошев Рамзиндин 1995 года рождения.
Пострадавшие
По данным Baza, при захвате колонии в Волгоградской области пострадали начальник колонии Андрей Девятов, сотрудник колонии Роман Пономарев, Юрий Маврин, Алексей Лыгин и заключенный Александр Бойко. Точное количество пострадавших еще не известно.
Погибшие
По данным RT, есть погибшие. Предварительно, их двое — один сотрудник ФСИН и один заключенный.
Сбежавшие
Как сообщает Baza, как минимум двум людям удалось убежать от захватчиков. Среди них один сотрудник ИК, один заключенный. Их госпитализировали с резанными и проникающими ранами.
Требования захватчиков
Для переговоров с захватчиками колонии везут муллу из Волгоградской мечети. По данным Mash, захватчики требуют два млн долларов и вертолет.
Реакция властей
ФСИН подтвердила происшествия. По сообщению службы, начаты мероприятия по спасению заложников.
В Госдуме отреагировали на захват заложников. Депутат Андрей Колесник отметил, что важно спасти жизни сотрудников ФСИН.
«Такие ситуации, к сожалению, будут повторяться. Терроризм существует тысячу лет. Властям главное — спасти жизнь заложников. В этой фразе простой и глубокий смысл: жизнь террориста ничего не стоит», — прокомментировал Колесник.
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