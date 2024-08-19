ВС РФ взяли Артемово в ДНР

Артемово был освобожден российской армией, сообщили в МО РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Населенный пункт Артемово был полностью защищен от формирований ВСУ на донецком направлении. Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны РФ.
«Освобожден один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве, сообщение опубликовано в telegram-канале. Там же отметили, что контроль над территорией был взят группировкой «Центр»
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