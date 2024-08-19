Российские войска уничтожили склад беспилотников в Харьковской области

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ВС РФ нанесли поражение складу с БПЛА армии Украины в Харьковской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Подразделениями группировки войск «Север» в Харьковской области уничтожили склад дронов украинской армии. Также были ликвидированы РСЗО «Град», две машины пехоты и до 170 бойцов, сообщает Минобороны.

«Уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве. Кроме того, поражение было нанесено 92-й штурмовой, живой силе и технике 43-й механизированной бри гад ВСУ, 15-го пограничного отряда и 36-й бригады морской пехоты в районах Волчанска, Старицы и Охримовки на харьковском направлении.

Были ликвидированы до 170 военных армии Украины, по две боевых бронированных машин и машин пехоты. А также 122-мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град» и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

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Подразделениями группировки войск «Север» в Харьковской области уничтожили склад дронов украинской армии. Также были ликвидированы РСЗО «Град», две машины пехоты и до 170 бойцов, сообщает Минобороны. «Уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве. Кроме того, поражение было нанесено 92-й штурмовой, живой силе и технике 43-й механизированной бри гад ВСУ, 15-го пограничного отряда и 36-й бригады морской пехоты в районах Волчанска, Старицы и Охримовки на харьковском направлении. Были ликвидированы до 170 военных армии Украины, по две боевых бронированных машин и машин пехоты. А также 122-мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град» и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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