Как выглядит Суджа спустя две недели после вторжения ВСУ в Курскую область. Фоторепортаж

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли свыше 300 человек в Курской области

19 августа 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

В Судже продолжаются бои с ВСУ Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Globallookpress новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. В операции участвовали до 300 военнослужащих, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. По данным Минобороны, ВСУ за сутки потеряли более 330 солдат и 27 единиц бронетехники. Военкоры предполагают, что целью армии Киева было уничтожение газометрической станции «Суджа», находящейся в том же городе и являющейся маршрутом поставок российского газа в Европу. Как выглядит город Суджа после двух недель обстрелов — в фоторепортаже URA.RU. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия его стороны направлены на оказание давления на Россию и приближение «справедливого мира». Он также выразил намерение создать буферную зону на территории РФ и призвал западных партнеров ускорить поставки военной помощи. В свою очередь, президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость борьбы с украинскими ДРГ и обеспечения надежного прикрытия границы. Он выразил мнение, что Киев стремится улучшить свои переговорные позиции за счет атак. Российский глава также отметил, что переговоры с теми, кто атакует мирное население, невозможны. Путин предупредил о возможном осложнении ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. В операции участвовали до 300 военнослужащих, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. По данным Минобороны, ВСУ за сутки потеряли более 330 солдат и 27 единиц бронетехники. Военкоры предполагают, что целью армии Киева было уничтожение газометрической станции «Суджа», находящейся в том же городе и являющейся маршрутом поставок российского газа в Европу. Как выглядит город Суджа после двух недель обстрелов — в фоторепортаже URA.RU. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия его стороны направлены на оказание давления на Россию и приближение «справедливого мира». Он также выразил намерение создать буферную зону на территории РФ и призвал западных партнеров ускорить поставки военной помощи. В свою очередь, президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость борьбы с украинскими ДРГ и обеспечения надежного прикрытия границы. Он выразил мнение, что Киев стремится улучшить свои переговорные позиции за счет атак. Российский глава также отметил, что переговоры с теми, кто атакует мирное население, невозможны. Путин предупредил о возможном осложнении ситуации.