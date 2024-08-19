Минобороны: ВСУ потеряли в Курской области более 300 человек за сутки

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Российская армия уничтожила 25 солдат ВСУ в населенных пунктах Курской области, сообщили в МО РФ Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

За сутки украинская армия лишилась 330 солдат и 27 единиц техники на курском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 330 военнослужащих и 27 единиц бронетехники», — заявили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Там же отметили, что российская армия нанесла удары по четырем бригадам ВСУ в 10 населенных пунктах Курской области.

ВС РФ успешно отразили атаку и взяли в плен четырех солдат ВСУ в Ольговке, Русском Черкасском и Поречном. Отмечается, что еще 25 бойцов были ликвидированы. За время курской операции Украина потеряла 3800 солдат и 54 танка.

МЧС России сообщило, что за время боевых действий в Курской области была эвакуирована 121 тысяча жителей. Помимо военных действий, мирные жители жаловались на издевательства со стороны украинцев. Например, так произошло в Судже. Российский лидер Владимир Путин назвал атаку на Курскую область «провокацией» и пообещал жесткие ответные меры.

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За сутки украинская армия лишилась 330 солдат и 27 единиц техники на курском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 330 военнослужащих и 27 единиц бронетехники», — заявили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Там же отметили, что российская армия нанесла удары по четырем бригадам ВСУ в 10 населенных пунктах Курской области. ВС РФ успешно отразили атаку и взяли в плен четырех солдат ВСУ в Ольговке, Русском Черкасском и Поречном. Отмечается, что еще 25 бойцов были ликвидированы. За время курской операции Украина потеряла 3800 солдат и 54 танка. МЧС России сообщило, что за время боевых действий в Курской области была эвакуирована 121 тысяча жителей. Помимо военных действий, мирные жители жаловались на издевательства со стороны украинцев. Например, так произошло в Судже. Российский лидер Владимир Путин назвал атаку на Курскую область «провокацией» и пообещал жесткие ответные меры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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