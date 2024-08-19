Минобороны: ВСУ потеряли в Курской области более 300 человек за сутки

19 августа 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Российская армия уничтожила 25 солдат ВСУ в населенных пунктах Курской области, сообщили в МО РФ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ За сутки украинская армия лишилась 330 солдат и 27 единиц техники на курском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 330 военнослужащих и 27 единиц бронетехники», — заявили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале . Там же отметили, что российская армия нанесла удары по четырем бригадам ВСУ в 10 населенных пунктах Курской области. ВС РФ успешно отразили атаку и взяли в плен четырех солдат ВСУ в Ольговке, Русском Черкасском и Поречном. Отмечается, что еще 25 бойцов были ликвидированы. За время курской операции Украина потеряла 3800 солдат и 54 танка. МЧС России сообщило, что за время боевых действий в Курской области была эвакуирована 121 тысяча жителей. Помимо военных действий, мирные жители жаловались на издевательства со стороны украинцев. Например, так произошло в Судже. Российский лидер Владимир Путин назвал атаку на Курскую область «провокацией» и пообещал жесткие ответные меры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За сутки украинская армия лишилась 330 солдат и 27 единиц техники на курском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 330 военнослужащих и 27 единиц бронетехники», — заявили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Там же отметили, что российская армия нанесла удары по четырем бригадам ВСУ в 10 населенных пунктах Курской области. ВС РФ успешно отразили атаку и взяли в плен четырех солдат ВСУ в Ольговке, Русском Черкасском и Поречном. Отмечается, что еще 25 бойцов были ликвидированы. За время курской операции Украина потеряла 3800 солдат и 54 танка. МЧС России сообщило, что за время боевых действий в Курской области была эвакуирована 121 тысяча жителей. Помимо военных действий, мирные жители жаловались на издевательства со стороны украинцев. Например, так произошло в Судже. Российский лидер Владимир Путин назвал атаку на Курскую область «провокацией» и пообещал жесткие ответные меры.