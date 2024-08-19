МЧС: из Курской области эвакуированы более 121 тысячи человек

19 августа 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

За последние сутки более 650 людей самостоятельно покинули опасные зоны в Курской области, заявили в МЧС (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Из девяти приграничных районов Курской области было отселено свыше 121 тысяч человек, также за последние сутки более 650 человек покинули опасные зоны самостоятельно. Об этом сообщил пресс-брифинге замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров. «С начала проведения эвакуационных мероприятий с территорий девяти приграничных районов отселено более 121 тысяч человек», — заявил Шаров, информацию передает ТАСС. Также самостоятельно или в колоннах из региона уехали за последние сутки свыше 650 человек. Кроме того, Шаров отметил, что на данный момент продолжатся работа по отселению жителей из приграничных районов. Они будут размещены на безопасных территориях. Ранее пенсионер Юрий Сухоруков из Курской области в селе Гуево помог эвакуироваться 60 односельчанам. Этот населенный пункт попал под обстрел ВСУ. В беседе с журналистами мужчина рассказал о своих действиях по спасению соседей. Сухоруков использовал телефон для координации действий по эвакуации, помогая жителям покинуть опасную зону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из девяти приграничных районов Курской области было отселено свыше 121 тысяч человек, также за последние сутки более 650 человек покинули опасные зоны самостоятельно. Об этом сообщил пресс-брифинге замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров. «С начала проведения эвакуационных мероприятий с территорий девяти приграничных районов отселено более 121 тысяч человек», — заявил Шаров, информацию передает ТАСС. Также самостоятельно или в колоннах из региона уехали за последние сутки свыше 650 человек. Кроме того, Шаров отметил, что на данный момент продолжатся работа по отселению жителей из приграничных районов. Они будут размещены на безопасных территориях. Ранее пенсионер Юрий Сухоруков из Курской области в селе Гуево помог эвакуироваться 60 односельчанам. Этот населенный пункт попал под обстрел ВСУ. В беседе с журналистами мужчина рассказал о своих действиях по спасению соседей. Сухоруков использовал телефон для координации действий по эвакуации, помогая жителям покинуть опасную зону.